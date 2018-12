Dall' Osso | malato di Sla | lascia M5S per Fi D' Uva | «Nessuno gli ha chiesto la penale»

Matteo Dall’Osso - il deputato malato di Sla lascia il M5S e passa a Forza Italia : “usato e umiliato dai grillini - vado dove la diversità è un valore” : E’ ancora bufera sul Movimento 5 Stelle e sulla considerazione che il partito nato dall’intuizione di Beppe Grillo ha con i disabili. E’ notizia di oggi, infatti, che Matteo Dall’Osso, abbia deciso di lasciare il Movimento per andare a rinfoltire le fila di Forza Italia, dopo la bocciatura del suo emendamento che aveva lo scopo di potenziare il fondo per la disabilità, che in realtà a quanto pare è solo la classica goccia ...

Dall'Osso passa a Forza Italia. M5s chiede multa di 100mila euro : Il grillino bolognese, malato di Sla, infuriato per la bocciatura di un emendamento a tutela dei disabili. I big: "Ora ridia anche i soldi delle restituzioni". Insulti sul web all'ex stellato: "...

Meno fondi ai disabili - il deputato Dall'Osso : 'Preso in giro da M5s - passo a FI' | Il Movimento gli chiede 100mila euro : Il deputato Matteo Dall'Osso passa da M5s a Forza Italia. "Prima mi hanno usato - dice l'ormai ex pentastellato, malato di Sla - poi mi hanno preso in giro, non posso più restare con i 5 stelle. ...

Dall’Osso (M5S) : «I Cinque Stelle umiliano i disabili - passo a Forza Italia» E dovrà pagare 100 mila euro : Il deputato: «Avevo chiesto al gruppo M5S di firmare un emendamento per potenziare il fondo per i disabili, ma è stato bocciato. Erano solo 10 milioni in tre anni»

No a più fondi per i disabili - il deputato Dall'Osso : 'Preso in giro da M5s - passo a FI' : Il deputato Matteo Dall'Osso passa da M5s a Forza Italia. "Prima mi hanno usato - dice l'ormai ex pentastellato, malato di Sla - poi mi hanno preso in giro, non posso più restare con i 5 stelle. ...

M5s - Dall’Osso se ne va e si iscrive a Fi : “Preso in giro. Detto no ad emendamento per dare più soldi al fondo disabili” : “Prima mi hanno usato, poi mi hanno preso in giro: non posso più restare con i Cinque Stelle”. Matteo Dall’Osso se ne va e aderisce al gruppo di Forza Italia alla Camera, che lo accoglie nelle sue fila. Il deputato ex pentastellato, malato di Sla, ha annunciato in un’intervista a Il Giornale la sua decisione, formalizzata dagli azzurri venerdì mattina. “Mi sono sentito solo, in parte tradito, umiliato. E mi sono ...

Matteo Dall'Osso - eletto deputato con M5s - passa a Forza Italia : "Il Movimento umilia noi disabili" : Matteo Dall'Osso, deputato eletto alle ultime elezioni con il Movimento 5 stelle, passa nelle file di Forza Italia. Il motivo? La bocciatura dei suoi emendamenti sui disabili. Anche Dall'Osso è disabile. L'annuncio in un'intervista su il Giornale.Dall'Osso afferma:Mi sono sentito solo, in parte tradito, umiliato. E mi sono sentito disabile. Mi hanno trattato male.Il neo-deputato forzista spiega le cause del suo addio ai 5 stelle:Mi era ...

DallA CAMPANIA/ Così le Zes possono aiutare la ripresa di tutto il paese - IlSussidiario.net : Non sono la panacea di tutti i mali del Sud, ma le Zes sono una forma innovativa di modernizzazione per rilanciare sviluppo e occupazione

Coppa Italia quarto turno - si ferma al Dall’Ara la corsa del Crotone in Coppa Italia. Bologna promosso agli ottavi incontrerà la Juve : Bologna 3 Crotone 0 Marcatori: Orsolini 40°, Falcinelli 46°, Orsolini 67° Bologna (3-5-2): Da Costa, Calabresi, Gonzalez, Helander, Mbaye, Poli,

ROMA un convegno nazionale sul terzo millennio e il futuro delle donne promosso Dalla FILDIS : ... Patrizia Balmas - donne e Uomini tra Pil e Sexappeal Francesca ROMAna Bertani - Le sfide del futuro dalla prospettiva della ricerca europea E nrica Capelli - donne, scienza e libertà di pensiero ...

Spara a un cinghiale a ridosso della carreggiata e carica la carcassa in auto - denunciato Dalla Polizia : Due esplosioni tra Campobasso e Busso nella serata di mercoledì 28 novembre 2018. Allertati dalla popolazione residente, pronto l'intervento degli agenti della Polizia del capoluogo. La Squadra ...

Valentina Dallari guarita Dall'anoressia/ Come sta? 'Dopo 11 mesi - posso cavarmela da sola' - IlSussidiario.net : Valentina Dallari guarita dall'anoressia. Su Instagram, l'ex tronista di Uomini e Donne annuncia con gioia la fine del periodo di convalescenza

Il paradosso M5s. La fronda grillina voterà la fiducia ma spera che il decreto Sicurezza venga bocciato Dalla Consulta : La discussione a tratti diventa paradossale. Ecco cosa si sente esclamare in Aula: "Manteniamo delle perplessità sul decreto Sicurezza. Il dibattito sull'immigrazione è preoccupante. Tocca alla Consulta garantire un equilibrio". Non sono parole che arrivano dai banchi dell'opposizione bensì da quelli del Movimento 5 Stelle. O almeno, da quella fronda grillina che si appresta a votare la fiducia ma che conserva la speranza ...

Laura Castelli demolita dal collega grillino Matteo Dall'Osso : 'Non ha studiato e è al governo' : Augusto Minzolini , su Il Giornale, descrive il paradosso di quanto accaduto in tv l'altra sera tra la sottosegretaria grillina all'Economia, Laura Castelli , e l'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan a proposito dei danni dello spread, in modo impagabilmente divertente: 'Del resto - scrive l'ex direttore del Tg1 - Laura Castelli, già addetta alla sicurezza dello stadio ...