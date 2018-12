Dal 1963 al 2019 - Le immagini più belle dei Calendari Pirelli FOTO GALLERY : Nel 1963 la Pirelli commissionò per la prima volta un Calendario a tiratura limitata per celebrare la bellezza della donna. Nacque così il mito di The Cal, unicona della FOTOgrafia destinata ogni anno a pochissimi fortunati in tutto il mondo e realizzato in ben quarantasei edizioni (quella del 1963 non viene ufficialmente contata). Una per ogni anno fino al 2019, con leccezione del 1967 e di una lunga pausa tra il 1975 e l'83.Oggetto di culto. ...

Vajont 1963-2018 : la più grande tragedia causata Dall’uomo. Eppure quella Diga è un’opera ingegneristicamente perfetta : Il Festival del Cinema di Venezia, una delle più prestigiose rassegne cinematografiche al mondo, da sempre premia con la “Coppa Volpi” gli attori e le attrici che più si distinguono nell’interpretazione dei film in concorso, ma a chi è intitolato questo importante premio? Lui è Giuseppe Volpi conte di Misurata, uno degli “inventori” della Mostra, come del Polo industriale di Porto Marghera; massone, ministro di Benito Mussolini fascista, ...

Il Nobel per la Fisica ai pionieri del laser. C’è anche una donna : non accadeva Dal 1963 : Il Nobel per la Fisica 2018 è stato assegnato a Arthur Ashkin, Gerald Ge’rard Mourou e donna Strickland e alle loro ricerche che hanno aperto la strada alle applicazioni del laser in molti campi, compresa la biologia. ...