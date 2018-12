Da Milano a Wall Street | il caso affossa i mercati

Borsa - effetto Huawei. Milano -3 - 5% - crolla anche Wall Street : Giornata nera a Piazza Affari. Pesano sul listino le sofferenze dei produttori di microchip e il calo del greggio

Borsa - prese di profitto a Milano e a Wall Street : E' già finita la luna di miele sui mercati internazionali. Le prese di profitto prevalgono a Milano, dove il Ftse Mib torna a perdere oltre l'1 per cento. Wall Street è negativa dall'avvio di seduta, ...

Borsa : Europa chiude in rosso senza faro Wall Street - Milano -0 - 7% : ... si cerca di capire se ci siano margini di dialogo sulla manovra, anche alla luce delle timide aperture del ministro dell'Economia Tria durante il question time al Senato , commentando la manovra, ha ...

BORSA Milano in netto calo con Wall Street - male banche - bene Enel dopo piano. : Piazza Affari chiude sui minimi di seduta e in netto calo sulla scia della rinnovata debolezza di Wall Street, mentre in mattinata erano stati i timori di un rallentamento dell'economia globale e l'attesa per la decisione della Commissione Ue sulla manovra italiana a tenere sotto scacco il mercato.

Il Macan Music Wall inaugura la Milano Music Week : Porsche Italia ha dato il via il 19 novembre alla Milano Music Week con l’evento di inaugurazione del Macan Music Wall. Alla presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune, Filippo Del Corno, è stata svelata l’opera d’arte pubblica dedicata alla Musica, commissionata da Porsche Italia come regalo alla città di Milano. Un imponente progetto Wall art che si estende su 400 metri quadri rivestendo la facciata dell’edificio di via Conchetta, angolo ...

Borsa : Milano debole dopo Wall Street : ANSA, - Milano, 15 NOV - Mercati azionari del Vecchio continente tutti negativi dopo l'avvio debole di Wall Street, con Milano , Ftse Mib -1,2%, che resta la peggiore dopo una forte corrente di ...

Borse Ue - pesa Wall Street - Milano -0 - 78% : 17.55 Chiusura in territorio negativo per Piazza Affari e per le altre Borse europee. Dopo un tentativo di recupero, i listini tornano a peggiorare sulla scia di Wall Street che gira in rosso. A Milano l'indice Ftse Mib segna -0,78% a 19.077 punti. Spiccano i ribassi di Mediaset e Tim. Giù anche i bancari. Tensione sui titoli di Stato, dopo l' invio della risposta dell'Italia all'Ue sulla Manovra. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi sale a 313 ...

Crolla Wall Street - Nasdaq -4 - 4% : seduta peggiore dal 2011. Milano in rosso con banche - spread 322 : Indici europei in ordine sparso dopo i minimi da due anni toccati ieri. Occhi puntati sulle trimestrali. Milano scivola nel finale con lo spread. Bene i titoli del lusso, male le banche. Euro sotto 1,14 dollari...

Spread a 320. Milano riprende quota con Wall Street e dialogo M5S-Lega : Le conferme del leader leghista sulla volontà di proseguire nell'azione di governo con gli alleati M5S e l'avvio vivace di Wall Street permettono a Milano di azzerare le perdite. Il tutto mentre si attende la risposta del Governo alla lettera della Commissione Ue e per le evoluzioni delle tensioni nella maggioranza. A Piazza Affari giù Pirelli in scia a Michelin, banche deboli...

Borse europee : aprono in rialzo sulla scia di Wall Street; Milano +0 - 35% : Le Borse europee aprono in rialzo sulla scia di Wall Street, che ha registrato ieri la sua migliore performance da marzo, spinta dai buoni risultati aziendali. L'Ftse 100 a Londra avanza dello 0,41% a ...

Il terremoto finanziario di Wall Street affossa le borse asiatiche ed europee. Milano a -1 - 84% : Le turbolenze sui mercati internazionali anche oggi hanno pesato sugli indici europei, con Milano che ha pagato uno dei prezzi maggiori (-1,84%). All’indomani della seduta peggiore da febbraio, Wall Street non è riuscita a ritrovare slancio, anzi è rimasta sotto la pressione delle vendite. Stesso discorso per Parigi (-1,83%), Francoforte (-1,48%), ...

Dopo Wall Street crolla anche Tokyo : il Nikkei perde il 3 - 89% - listini cinesi a -5% | Male anche Milano : Le tensioni commerciali tra Cina e Trump accentuano l'ondata ribassista iniziata in settimana sui titoli tecnologici quotati al Nasdaq. Giù in apertura anche i listini europei

Wall Street manda ko le Borse europee - Milano chiude a -1 - 71% : Milano, 10 ott., askanews, - Chiusura in deciso ribasso per Piazza Affari, trascinata dal tonfo di Wall Street. L'indice principale Ftse Mib, al termine di una seduta altalenante, ha perso l'1,71% ...