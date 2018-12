Crollo Genova - Bucci : da fine marzo al via ricostruzione ponte : Genova, 7 dic., askanews, - La demolizione di ponte Morandi inizierà a metà dicembre e dalla fine di marzo cominceranno i lavori di ricostruzione del viadotto sul torrente Polcevera. Lo ha confermato ...

Crollo del ponte Morandi - la Procura di Genova vuole sentire Delrio e Di Pietro : La Procura di Genova ha deciso di sentire gli ex ministri delle Infrastrutture Graziano Delrio e Antonio Di Pietro nell'ambito dell'inchiesta sul Crollo del ponte Morandi . Una scelta, scrive il "...

Crollo ponte Morandi - Coldiretti : a Genova danni per 100 milioni ad agroalimentare e pesca : Si aggirano sui 100 milioni di euro i danni diretti ed indiretti all’agroalimentare e alla pesca in Liguria causati dal Crollo del ponte Morandi a Genova e dal maltempo: lo stima Coldiretti in riferimento alle conseguenze dei disastri che hanno colpito la regione da est a ovest, dalle montagne al mare, in occasione della mobilitazione #iostoconlaLiguria con oltre un migliaio di agricoltori, allevatori e pescatori che insieme a tanti ...

Genova : i sospetti sui lavori al Morandi la notte prima del Crollo : Nel mirino dei pm ci sarebbe l’installazione del carroponte da parte della Weico di Bolzano. I quotidiani, oggi, scrivono che secondo i consulenti della Procura proprio i lavori della ditta altoatesina potrebbero aver compromesso la stabilità del Ponte Morandi. I lavori nella notte precedente il disastro La notte del 14 agosto gli operai della Weico lavorano sotto l’impalcato del viadotto, proprio sulla pila 9 poi crollata. Stavano ultimando ...

Genoa-Sampdoria - il primo derby dopo il Crollo del ponte Morandi : rinascita o crisi - ecco perchè è la partita della stagione per le due squadre di Genova : Genoa-Sampdoria, si avvicina il derby di Genova valido per la giornata del campionato di Serie A, una partita sempre molto sentita dalle due tifoserie e che non ha bisogno di presentazioni. Il massimo torneo italiano si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali ma è iniziata la settimana che porta al nuovo appuntamento, il posticipo delle domenica metterà di fronte Genoa e Sampdoria in una partita che può essere considerata già ...

Crollo ponte Genova - Bucci : “La strada sotto il Morandi riapre venerdì” : “Venerdi’ prossimo sara’ riaperto corso Perrone, i lavori di costruzione della mantovana stanno andando avanti, contiamo di finire i lavori giovedi’ prossimo e di riaprire al traffico la strada sotto ponte Morandi’ venerdi’ a meno che il maltempo non causi ritardi la prossima settimana”. Lo annuncia il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci stasera a Genova in una conferenza stampa ...

Decreto Genova - ok del Senato a tre mesi dal Crollo del ponte : A tre mesi dal crollo del ponte Morandi è legge il Decreto su Genova e altre emergenze. Il testo è stato approvato dal Senato con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astensioni

Crollo Ponte Genova : su Telegram attivo il canale che segnala le emergenze : La Protezione Civile del Comune di Genova, sul suo canale Telegram già attivo per comunicare le emergenze meteo, ha attivato oggi il servizio per comunicare ai cittadini l’eventuale chiusura e riapertura alla viabilità di via 30 Giugno 1960. Lo comunica in una nota l’amministrazione rispondendo alle richieste dei tanti pendolari genovesi che in queste settimane si sono trovati in coda per un’improvvisa chiusura della strada ...

Genova ricorda le sue vittime a tre mesi dal Crollo del Ponte Morandi : Alla commemorazione non hanno partecipato i familiari delle vittime. Intanto proseguono i lavori per la rimozione delle macerie -

Crollo Ponte Morandi - tre mesi dopo : le commemorazioni a Genova - : A 90 giorni esatti dal disastro, la cerimonia in ricordo della tragedia, al limite della zona rossa in via Fillak. Deposte 43 rose bianche. Gli sfollati chiedono che il decreto per Genova sia ...

Genova - 3 mesi dopo il Crollo del Ponte Morandi : a che punto siamo con la ricostruzione - : Il sindaco e commissario alla ricostruzione Bucci ha annunciato l'avvio dei lavori di demolizione entro il 15 dicembre e un nuovo viadotto a metà 2020. Intanto, il decreto Genova è in discussione al ...

Crollo Ponte - Genova come Marina : “Uscirà dalla tempesta” : “Ricordiamo i 43 caduti della tragedia di Ponte Morandi e lo facciamo grazie alla Marina, noi genovesi che da più di 2.000 anni andiamo per mare siamo come la Marina, che quando affronta una tempesta con forza e coraggio sa che e’ in grado di uscirne bene e meglio”. E’ stato l’invito alla città a ‘non arrendersi‘ del sindaco Marco Bucci stamani a bordo della portaerei Cavour, nave ammiraglia della Marina ...

Atlantia - Crollo ponte Genova impatta su utili ma crescono ricavi e traffico : Il crollo del ponte di Genova impatta negativamente sulla profittabilità di Atlantia , che vede però crescere il traffico sulla rete autostradale estera e sugli aeroporti. La holding di partecipazioni ...

Genova - Crollo del ponte Morandi : per le imprese danni di 422 milioni - : La stima della Camera di Commercio è stata fatta dopo l'esame delle 2058 segnalazioni di danni diretti e indiretti: i primi sono in totale pari a 63 milioni e i secondi ammontano a 359 milioni