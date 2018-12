Crescita e occupazione frenano nell' area euro | in Italia calano

Cop24 - il tema clima non è solo emergenza - ma un'opportunità di Crescita e occupazione : solo la sera del 14 dicembre sapremo se sulla battaglia del clima gli stati e i governi della Terra fanno sul serio o sarà un altro tristissimo arrivederci al prossimo summit, come accade da tre anni. Gli sherpa che limano anche le virgole, non sanno ancora se la Conferenza mondiale sul clima dell'Onu in corso in Polonia, a Katowice, si chiuderà con un altro fallimento, o con un rinvio tecnico o dando al mondo una speranza in ...

Crescita giù - disoccupazione su : Frena l'economia italiana; l'allarme dall'Istat: si registra nel terzo trimestre come non accadeva dal 2014. Il pil è sceso dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e la Crescita sull'anno allo 0,9%. Sale, ...

Si ferma la Crescita - nel terzo trimestre il Pil cala dello 0 - 1%. Disoccupazione su Ma Juncker : «Progressi con l’Italia» : È il primo dato negativo dopo 14 trimestri di crescita. Tutti i principali aggregati della domanda interna registrano diminuzioni con un calo dello 0,1% dei consumi finali nazionali e dell’1,1% per gli investimenti fissi lordi

USA - Crescita inattesa di sussidi alla disoccupazione : In forte aumento le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 24 novembre. I "claims" sono saliti di 10.000 unità a 234.000 unità dalle 224.000 unità non riviste della ...

Antonio Tajani : 'Disoccupazione in Crescita e risparmi in fumo : il Governo ha fallito' : Con un'intervista a Radio Radicale, il numero due di Forza Italia, il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, ha detto la sua sulla manovra finanziaria, dichiarandosi preoccupato per gli ultimi dati dell'economia italiana e criticando la misura del reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia del M5S [VIDEO]. Egli ha dichiarato: Sono molto preoccupato per i dati sulla disoccupazione che continua a crescere e quando si perde il lavoro ...

Dopo la Crescita zero la disoccupazione che cresce : Torna a salire il tasso di disoccupazione che arriva al 10,1%. A settembre ci sono 34.000 occupati in meno rispetto al mese di agosto. In aumento anche i giovani senza lavoro, sono il 31,6% -

Quota 100 - pensioni d'oro e reddito di cittadinanza : sì del Cdm alla manovra per sostenere Crescita e occupazione : DA INVESTIMENTI SPINTA AL PIL - Il capitolo investimenti è quello più gradito al ministro dell'Economia, Giovanni Tria. E' previsto che valga lo 0,2 del Pil, pari a 3,5 miliardi. Oltre alle risorse ...

USA - Crescita inattesa richieste sussidio alla disoccupazione : In moderato aumento le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 6 ottobre. I "claims" sono saliti di 7.000 unità a 214.000 dalle 207.000 unità della settimana precedente. ...