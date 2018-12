Crazy & Rich – il film campione di incassi arriva su Infinity

davidemaggio

: La 'Vecchia Signora' contro la 'Pazza', chi avrà la meglio nel #DerbyItalia? ?? // The 'Old Lady' against the 'Crazy… - SerieA : La 'Vecchia Signora' contro la 'Pazza', chi avrà la meglio nel #DerbyItalia? ?? // The 'Old Lady' against the 'Crazy… - Simo_Ventura : 1 DICEMBRE 2008. ?? Chi dimentica è complice ?????? @ValeriaMariniVM #laislabonita #saturdaynight #crazy #decennale - here_forOt5 : Mi trovo d'accordo con la Carfagna? Che sta succedendo? Am I crazy? -

(Di venerdì 7 dicembre 2018)La commediad’sarà disponibile suin modalità premiere dal 7 al 12 dicembre, anche in 4K. Una commedia dallo stile bollywoodiano, la prima ad avere un cast completamente orientale.Rachel (Gemma Chan) e Nick (Henry Golding), invitati ad un matrimonio a Singapore, partono da New York per partecipare alla celebrazione. Rachel, è emozionatissima perché per la prima volta vede la città, ma soprattutto conosce la famiglia di Nick. Nick però gli ha sempre omesso un particolare molto importante… di essere, come viene descritto dalla stessa Rachel, “Il principe William del mondo asiatico”.La povera Rachel, durante il suo viaggio a Singapore, dovrà resistere alle grinfie della madre di Nick e delle sue ex, decise a rimandarla a New York, sola. La pellicola, nata dall’adattamento cinematografico del bestseller mondiale “Asiatici ...