Cr4 Alfonso Signorini piange ricordando la sua malattia

people24.myblog

: Alfonso Signorini malattia, il racconto del dramma e lacrime in diretta a CR4: - FunweekMag : Alfonso Signorini malattia, il racconto del dramma e lacrime in diretta a CR4: - infoitcultura : #CR4, Alfonso Signorini si commuove parlando della leucemia - infoitcultura : Alfonso Signorini malattia, il racconto del dramma e lacrime in diretta a CR4 -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Nella puntata di ‘CR4 – La repubblica delle donne’ che è andato in onda mercoledì 5 dicembre,si è commosso ripensando alla sua lotta contro la leucemia. Il direttore del settimanale ‘Chi’, poi, ha ironizzato sulla sua convinzione di morire il 7 dicembre 2018. Chiambretti ha sdrammatizzato: “In chiesa canterà Malgioglio”. La presenza in studio di Elena Santarelli e Melissa Satta, lo ha fatto tornare con la mente ai tempi di ‘Kalispera’, programma condotto nel 2010 – 2011. “È un’emozione vera ritrovarle qua”: ha commentato emozionato. Così Piero Chiambretti gli ha chiesto il motivo della sua commozione.ha replicato trattenendo a stento le lacrime: “A Kalispera mi legano tanti ricordi, è una pagina meravigliosa della mia vita che ha lasciato un segno per tante ragioni, è un’emozione. Io mi sono ammalato alla fine di questo ...