Corsa contro il tempo per salvare la velista Susie Goodall | naufragata vicino Capo Horn

Contro la violenza - le egiziane di Corsa per le strade del Cairo : Ma sempre nel 2017 il Cairo è risultata la megalopoli più pericolosa al mondo per le donne, in termini di violenza e di discriminazione sotto vari punti di vista, da quello dell'assistenza sanitaria ...

Savona - settimana decisiva per il futuro di Ata - Corsa contro il tempo per convincere il Tribunale : Una commissione consiliare in cui i vertici di Ata, il presidente Alessandro Garassini e l'amministratore delegato Matteo Debenedetti, hanno fornito ai consiglieri comunali tutte le informazioni utili ...

Clima : è Corsa contro il tempo per salvare il pianeta : ... il pericolo concreto è che le ondate di calore, che nel 2003 hanno fatto 70mila morti , possano passare da periodi limitati dell'anno a oltre 200 giorni l'anno in alcune parti del mondo '. I dati ...

Sarri vince contro Ranieri - il Chelsea si riscatta e continua la Corsa al titolo [FOTO] : 1/26 AFP/LaPresse ...

Napoli - Corsa contro il tempo per non perdere i fondi europei per la metropolitana : ... la Campania si prepara ad accogliere dal 10 al 13 dicembre una visita della Corte dei Conti europea per la verifica degli interventi realizzati e dell'impatto prodotto su società ed economia. fondi ...

Corsa contro il tempo per salvare Alex : è al Bambino Gesù per il trapianto : Al Bambino Gesù, all'avanguardia per questo tipo di cure, Alex verrà sottoposto a una tecnica di trapianto innovativa per la quale l'ospedale romano è tra i primi al mondo: con tale metodica sono ...

Brexit - la parola passa agli avvocati. Una Corsa contro il tempo per capire se si può annullare tutto : Il prossimo 4 dicembre, l’avvocato generale della Corte di giustizia Ue, Manuel Campos Sanchez-Bordona, presenterà il suo parere sulla questione della revocabilità della notifica di recesso dall’Ue. Secondo il Trattato che istituisce la Comunità europea l’avvocato generale ha il compito di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sugli affari sottoposti alla Corte di giustizia, per ...

È malata di cancro e al figlio racconta 'ho il raffreddore' : Corsa contro il tempo per salvarle la vita : Emma Shaw è una mamma di 40 anni. E quando Theo, il figlio di otto anni , le chiede perché piange, finge di avere semplicemente un raffreddore. Ma la verità dietro le lacrime della coraggiosa mamma ...

Corsa contro il tempo per salvare Alex - il bimbo sarà trasferito da Londra al Bambino Gesù : Verrà in Italia Alessandro Maria, il bimbo di 18 mesi affetto da una grave patologia genetica e attualmente ricoverato a Londra, dove i genitori risiedono. Il piccolo Alex, la cui malattia ha ...

Alessandro ha trovato un donatore compatibile - ma ora è Corsa contro il tempo : I genitori di Alessandro Maria Montresor confermano su Facebook: "È vero, c'è un donatore ma ha dato disponibilità solo per...

Alex Montresor - Corsa contro il tempo per salvare il bimbo : dei 2000 aspiranti donatori di midollo nessuno compatibile : È una corsa contro il tempo quella per salvare il piccolo Alessandro Maria Montresor, il bambino di 19 mesi nato a Londra da genitori italiani e affetto da una malattia genetica rarissima che ha bisogno di un trapianto di midollo. Sono 13mila gli aspiranti donatori che hanno risposto all’appello lanciato dalla famiglia sui social lo scorso 25 ottobre, ma solo 2000 i campioni già analizzati. E tra questi nessuno risulterebbe compatibile ...

Bologna - trovato biglietto che annuncia suicidio : Corsa contro il tempo per salvare donna. Ma era stato scritto 22 anni fa : Un biglietto trovato a terra con alcune frasi che annunciano l’intenzione di farla finita, un ringraziamento per un medico e la firma con un nome femminile. Il ritrovamento del messaggio di addio, giovedì mattina in via Milazzo a Bologna, ha fatto scattare quella che per qualche ora è stata una corsa contro il tempo per salvare una donna dal suicidio. In realtà il biglietto, come si è poi appurato, era stato scritto ben 22 anni fa da una persona ...

Incidente stradale nella Modica Scicli : auto in Corsa contro un muro : Incidente stradale la notte scorsa sulla Modica Scicli, nella vecchia strada di via Fiumelato. Un'auto in corsa è finita contro un muro.