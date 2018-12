Coppa Italia | Simone segna come Maurito | déjà vu Icardi a Genova E l' Entella sogna

Calcio femminile - Coppa Italia 2019 : la Juventus affronta il Castelvecchio - derby per Milan e Fiorentina negli ottavi di finale : Un weekend dell’Immacolata tutta dal sapor di Coppa Italia nel Calcio femminile. Approfittando della pausa del campionato, le compagini del nostro movimento del “Pallone in rosa” si esibiranno negli ottavi di finale (8 dicembre) della competizione nostrana in cerca del passaggio di turno. Tante le big in campo. Il Milan, capolista in Serie A, affronterà L’FC Interazionale Milano, leader in Serie B, in un derby pieno di ...

Coppa Italia : impresa Virtus Entella - il Toro avanza facile : impresa della Virtus Entella che elimina il Genoa ai rigori , 10-9, e si guadagna gli ottavi di Coppa Italia, da giocare all'Olimpico contro la Roma a gennaio. Doppiette di Simone Icardi , 20' e 83', ...

Coppa Italia calcio 2019 - i risultati di oggi : la Virtus Entella elimina il Genoa - il Torino ferma il sogno del Sudtirol : Sono la Virtus Entella e il Torino le ultime due squadre qualificate per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I liguri sono la grandissima sorpresa della competizione dopo aver sconfitto ai calci di rigore il Genoa in un match veramente pazzesco e che alla fine è costato l’esonero ad Ivan Juric (arriverà Cesare Prandelli). Una partita pazzesca con l’Entella avanti per due volte con Icardi e con il Genoa che ha sempre rimontato dal ...

Fiorentina-Torino - Coppa Italia 2019 : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Il Torino ha vinto per 2-0 contro il Sudtirol e si è qualificato agli ottavi di finale, dove ora andrà a sfidare la Fiorentina in una delle sfide più belle ed avvincenti del prossimo turno di Coppa Italia. Si giocherà in casa dei viola, tra due squadre che puntano ad andare avanti in questo torneo. Fiorentina-Torino, Coppa Italia 2019: quando si gioca? Data, programma, orario e tv Fiorentina-Torino sarà trasmessa in esclusiva dalla Rai sul ...

Coppa Italia - i risultati del quarto turno e il quadro degli ottavi di finale : risultati Coppa Italia – Si è definitivamente completato il quarto turno di Coppa Italia, dal prossimo vedremo finalmente all’opera anche tutte le big della Serie A. Le gare di oggi hanno completato il programma delle otto partite valide per gli ottavi di finale della competizione. Sedicesimi di finale che hanno visto più di un colpo […] L'articolo Coppa Italia, i risultati del quarto turno e il quadro degli ottavi di finale ...

Highlights Torino-Sudtirol 2-0 - il VIDEO e i gol della partita. Coppa Italia 2019 : sintesi - cronaca e risultato finale : Il Torino si qualifica per gli ottavi di finale di Coppa Italia ed ora affronterà la Fiorentina. Per i granata decisiva la vittoria per 2-0 contro il Sudtirol, squadra che milita in Serie C. Un gol per tempo per la formazione di Walter Mazzarri, che nel primo tempo è passata in vantaggio con Roberto Soriano e poi nel finale di secondo tempo ha trovato il raddoppio con il gol di Simone Edera. Una partita che inizia molto lentamente e serve anche ...

Tabellone Coppa Italia - il quadro degli ottavi di finale : Tabellone Coppa Italia, Milan-Sampdoria è forse la gara di cartello degli ottavi di finale, interessante scontro Napoli-Sassuolo Tabellone Coppa Italia, si sono conclusi oggi i sedicesimi di finale della competizione, completando dunque il quadro degli ottavi di finale che andranno in scena a fine gennaio. Questa sera il Torino ha staccato il pass conquistando gli ottavi contro la Fiorentina, vittoria per l’Entella che è costata la ...

Coppa Italia : Edera + Soriano - Torino batte Sudtirol e vola agli ottavi : Coppa Italia, Torino vittorioso sul Sudtirol grazie alle reti di Edera e Soriano che permettono ai granata di passare agli ottavi di finale Coppa Italia, il Torino passa agli ottavi di finale della competizione dopo aver superato oggi il Sudtirol sul terreno di gioco di casa. Edera e Soriano sono andati in rete nel 2-0 utile ai granata a guadagnarsi la gara del prossimo turno contro la Fiorentina. Per il centrocampista si tratta di una ...

Coppa Italia - Torino-Süd Tirol 2-1 : decidono Soriano ed Edera : Ci pensa Roberto Soriano a scongelare il Toro due nella fredda notte dell'Olimpico Grande Torino, poi nel finale Edera chiude i conti e blinda la qualificazione. Non avrà brillato sul piano del gioco ...

Coppa Italia - il Torino non sbaglia : 2-0 al Sudtirol e pass per gli ottavi di finale [FOTO e VIDEO] : 1/19 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Coppa Italia - Entella fatale a Juric : il Genoa s'affida a Prandelli : Entella avanti agli ottavi di Coppa Italia con merito, 9-10, 3-3 al 120',, dopo i supplementari e sedici rigori. Decisivo l'errore di Lapadula dal dischetto, parata di Paroni,. Genoa sconfitto e ...

Genoa - la figuraccia in Coppa Italia costa la panchina a Juric : scelto il sostituto : Era nell’aria, adesso è ufficiale: il Genoa ha esonerato Ivan Juric. Dopo la clamorosa sconfitta casalinga con l’Entella nei sedicesimi di Coppa Italia, Preziosi ha deciso di optare per il terzo cambio in panchina di una stagione senza pace. Il tecnico croato, che aveva sostituito Ballardini, dopo l’esordio incoraggiante all’Allianz con la Juventus, è riuscito a racimolare soltanto due punti in sei partite – ...

Coppa Italia - Genoa-Entella 9-10 ai rigori : errore decisivo di Lapadula : GENOVA - Ci sono voluti i calci di rigore, a oltranza, per decidere il derby ligure di Coppa Italia tra Genoa e Virtus Entella a favore dei rossoblù. Ma la gara è stata complessivamente caratterizzata ...

Roma-Virtus Entella - Coppa Italia 2019 : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : La Virtus Entella è sicuramente la grande sorpresa della Coppa Italia 2019. I liguri si sono qualificati agli ottavi di finale dopo l’incredibile vittoria ai rigori contro il Genoa e adesso se la vedranno contro la Roma. Sfida che si giocherà all’Olimpico in un match che vede ovviamente i giallorossi favoriti, ma l’Entella non ha nulla da perdere e vuole continuare a sognare. Roma-Virtus Entella, Coppa Italia 2019: quando si ...