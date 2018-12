Copa Libertadores – La Finale a Madrid | tutto il dispiacere dell’allenatore del Boca | “fa

Copa Libertadores : il River Plate dice no alla finale di ritorno a Madrid : Il River Plate non vuole giocare la finale di ritorno della Copa Libertadores a Madrid. E la società argentina torna all'attacco con una nota pubblicata in cui rivendica la propria estraneità agli incidenti del 24 novembre, di cui si sono assunti le colpe le autorità che dovevano preoccuparsi dell'ordine pubblico. Giocare a Madrid sarebbe una punizione "ingiustificata" per i 66.000 tifosi ...

Copa Libertadores - River e Boca hanno già programmato l’eventuale festa per la vittoria : Copa Libertadores, River e Boca si sono portate avanti, pianificando con anticipo l’eventuale festa in caso di successo In caso di vittoria della Copa Libertadores domenica, i tifosi del River Plate celebreranno il successo nella Plaza de la Puerta del Sol, mentre quelli del Boca Juniors in Plaza de Colón, sempre nel centro di Madrid. Lo ha rivelato oggi il delegato del governo spagnolo a Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes durante ...

Copa Libertadores - River-Boca : la paura arriva sino a Madrid - “tifosi violenti giunti in città - 4.000 uomini a vigilare” : Copa Libertadores, la gara di ritorno della finale tra River e Boca è destinata a divenire storica, purtroppo non per eventi positivi ma per scontri e violenze Circa 4.000 uomini, tra cui 2.000 agenti della polizia nazionale e 1.700 guardie private, cercheranno di garantire la sicurezza per la finale di ritorno della Copa Libertadores, che domenica vedrà i rivali argentini del River Plate e del Boca Juniors affrontarsi a Madrid in una ...

Calcio - Finale Copa Libertadores 2018 : il Boca Juniors fa ricorso al TAS per avere la vittoria a tavolino : Non è destinata a risolversi in breve tempo la querelle tra River Plate e Boca Juniors per quanto concerne la Finale della Copa Libertadores: la partita si giocherà domenica 9 al Santiago Bernabeu, abituale stadio di casa del Real Madrid, ma ieri il presidente Xeneizes, Daniel Angelici, secondo quanto scrive l’ANSA, ha preannunciato ricorso al TAS. Il Boca vuole la vittoria a tavolino della competizione, in virtù dell’aggressione ...

Copa Libertadores - ancora viva la battaglia legale : il Boca Juniors annuncia il ricorso al Tas : Copa Libertadores, River Plate e Boca Juniors si stanno dando battaglia negli uffici legali, in attesa della gara di domenica Dopo che la Disciplinare della Conmebol, il massimo organo calcistico sudamericano, ieri respinto il ricorso presentato dal Boca Juniors, che voleva la vittoria a tavolino nella finale di Copa Libertadores contro il River Plate dopo l’assalto dei tifosi del River al bus degli xeneizes prima della gara di ...

River Plate-Boca Juniors - Finale Copa Libertadores 2018 : data - programma - orario e tv. Le probabili formazioni : Il conto alla rovescia sta per esaurirsi. Dopo gli incidenti e le polemiche che hanno impedito al River Plate e al Boca Juniors di disputare il ritorno della Finale di Copa Libertadores 2018 al Monumental di Buenos Aires, il 9 dicembre nel mitico scenario del Santiago Bernabeu di Madrid andrà in scena il derby argentino più sentito e discusso della storia. Un match, che come gli appassionati sanno, avrebbe dovuto tenersi il 24 novembre ma è ...

Quello che resta della finale di Copa Libertadores : River Plate-Boca Juniors si giocherà, infine, ma a 10.000 chilometri da Buenos Aires e contro il volere delle due squadre

Copa Libertadores - 'Ho lasciato la mia fidanzata per River-Boca' e tutte le altre follie da Superclásico : "Tifo Boca, tutta la mia famiglia River" Le testimonianze dunque si alternano, e arrivano veramente da tutto il mondo. Lucho è un tifoso del Boca che ha visto tutte le partite dei suoi idoli in ...

Copa Libertadores - Tevez durissimo contro la Conmebol : “giocare a Madrid è da folli - non capiscono nulla” : L’attaccante argentino ha attaccato i vertici della Conmebol, in seguito alla scelta di giocare la finale di Copa Libertadores a Madrid “E’ una scelta da folli“. L’attaccante del Boca Juniors, Carlos Tevez, attacca i vertici del Conmebol, dopo la decisione di giocare a Madrid la finale di ritorno della Copa Libertadores tra gli ‘Xeneizes’ e il River Plate, in seguito ai disordini che non permisero ...

Copa Libertadores - i tifosi del Boca Juniors accompagnano il pullman all’aeroporto : un fiume gialloblù [VIDEO] : Copa Libertadores, River Plate e Boca Juniors sono pronte a darsi battaglia sul campo del Real Madrid, il Santiago Bernabeu Il grande giorno della finale di ritorno di Copa Libertadores sta arrivando. Domenica sera River Plate e Boca Juniors si affronteranno al Bernabeu di Madrid per definire la vincitrice del trofeo. Il Boca è partito nella notte alla volta di Madrid ed il tragitto del pullman sino all’aeroporto di Buenos Aires è ...

Copa Libertadores - River-Boca a Madrid. Gallardo : 'È una vergogna totale' : La finale di Copa Libertadores... in Europa! Strano, ma vero. Ormai la decisione è stata presa, il Superclàsico si giocherà il prossimo 9 dicembre allo stadio Santiago Bernabeu. A quasi un mese dalla ...

Copa Libertadores - la Conmebol mette le cose in chiaro : “la decisione di giocare a Madrid è irreversibile” : Il presidente della confederazione sudamericana ha sottolineato come la scelta di far giocare Boca-River al Bernabeu sia irreversibile La decisione di giocare la gara di ritorno della finale di Coppa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors a Madrid è “irreversibile”. Lo ha detto il numero uno del Conmebol, la confederazione sudamericana, Alejandro Dominguez. Il commento è arrivato poche ore dopo che il River Plate non si è ...