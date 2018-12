Contro la politica shitstorm servono i grandi partiti Ce lo insegna il dopo Merkel

Huawei - Russia Contro Usa : ‘Arresto Meng Wanzhou inaccettabile arroganza politica’ : Sul caso Huawei Mosca attacca Washington. “Un atteggiamento di grande arroganza politica e da superpotenza che nessuno accetta e che viene condannata dagli alleati degli Usa. Bisogna porre fine a tutto questo”. Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha commentato così l’arresto della direttrice finanziaria del colosso cinese Meng Wanzhou. “Ritengo che sia ancora una volta un fenomeno della linea di applicazione ...

OLIVIERO TOSCANI Contro GIORGIA MELONI : 'BRUTTA E RITARDATA'/ Solidarietà della politica a leader FdI - IlSussidiario.net : OLIVIERO TOSCANI CONTRO GIORGIA MELONI: 'BRUTTA e RITARDATA'. La replica della leader di Fratelli d'Italia: 'Razzismo verso donne e chi soffre'

Salvini e Spataro - sContro politicamente scorretto tra il ministro e il procuratore di Torino : Il procuratore di Torino accusa il ministro dell'Interno di fuga di notizie in merito ad una importante operazione di...

L’antipolitica vince ovunque. Un manifesto Contro la sconfitta della ragione : Ho letto un libro istruttivo: s’intitola La morte della verità. La menzogna nell’era di Trump (Solferino, 2018, 17 euro). L’ha scritto la giornalista nippoamericana e premio Pulitzer Michiko Kakutani, fino al 2017 temutissima critica letteraria di The New York Times. È un manifesto contro la sconfitta della ragione. Sostiene che l’aggressione nei confronti della verità stia dilagando in tutto il mondo, dove populismo e ...

La voce della Politica Fca : Ugl "InContro su futuro stabilimenti rilancerà produzione". : ... primo modello lanciato da Fca con Mike Manley al vertice del gruppo una Jeep, brand che il ceo inglese ha fatto lievitare nel mondo con l'obiettivo , sempre più vicino, dei 2 milioni di consegne l'...

La voce della Politica Fca : Ugl "Attesa per inContro su futuro stabilimenti e lavoratori" : "Siamo fiduciosi in merito al nuovo piano Fca 2018/2022 nell'attesa di entrare nei particolari che riguardano ogni stabilimento e di incontrare i massimi vertici di Fiat Chrysler Automobiles, domani a ...

Greenspan Contro la politica dei dazi : 'È una follia' : Nel caso della disputa con Cina, però, la strategia non ha dato frutti e l'escalation dei dazi è già decollata, ponendo dubbi sulle proprie conseguenze sull'economia globale. Ricevi aggiornamenti su ...

Riforma Coni - Malagò Contro il governo : "E' occupazione della politica" : Io dovrei rinunciare allo scudetto tricolore, ai cinque cerchi , ma vi rendete conto? Dovrei rinunciare al marchio forse più prestigioso al mondo dopo la Ferrari". Lo sfogo arriva al culmine di una ...

Coldiretti : il bilancio dell’Unione e la nuova Politica agricola europea - domani un inContro a Roma : Il bilancio dell’Unione e la nuova Politica agricola europea saranno al centro domani di un incontro domani mercoledì 14 Novembre alla Camera di Commercio di Roma, nel Tempio di Adriano in Piazza di Pietra nella Capitale, dalle ore 10,30, con la presenza del presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini. La Politica agricola Comune (Pac) rappresenta la prima voce di spesa del budget dell’Unione europea, finito al centro del braccio di ...

Spazio - Battiston : pericoloso che la politica Controlli la scienza : Roma, 12 nov., askanews, - 'Io mi auguro che gli esiti di questa scelta non siano dannosi per il paese. Spero e prego che non riportino l'Asi ai livelli che ho trovato quattro anni fa'. Lo afferma in ...

Perbenisti e ‘politically correct’ di convenienza - tutti Contro Mourinho : il vero problema è la cultura sportiva italiana : Josè Mourinho crocifisso dopo il gesto di ieri sera all’Allianz Stadium, in realtà però dovremmo andare alla radice di un problema che affligge il ‘nostro’ sport Apriti cielo contro Josè Mourinho. Nelle ore successive al ben noto gesto dello Special One allo Juventus Stadium, si è scatenato il caos di commenti ed improperi nei confronti del tecnico del Manchester United. Il portoghese si è portato il dito ...

Napoli - ghigliottina in piazza Contro i tagli del governo : 'La politica condanna i disabili' : La testa nella ghigliottina è quella simbolica di genitori, operatori socio- sanitari e soprattutto disabili. A tagliare il capo alle politiche di welfare a sostegno delle persone con deficit fisici e ...

Monti Contro Salvini : 'Solo il premier deve indirizzare la politica estera' : ... e con la prossima manifestazione a Roma - ha aggiunto Monti- è il ministro dell'Interno che esprime le posizioni di più alto profilo dell'Italia in Europa e nel mondo. Ma in termini tecnico-...

Berlusconi Contro M5s : “Forza politica pericolosa e con rozza ideologia di sinistra” : Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, attacca il MoVimento 5 Stelle: "Oggi l'Italia è nelle mani di una forza politica ancor più pericolosa del Pds di Occhetto. Non soltanto perseguono un rozzo e feroce giustizialismo, ma hanno una totale incompetenza e inesperienza che rende chi ci governa pericoloso".Continua a leggere