Consigli Fantacalcio | 15^ giornata | chi evitare

Consigli Fantacalcio - 15^ giornata : chi schierare : Consigli Fantacalcio, 15^ giornata: chi schierare – Torna in campo la Serie A, che per la quindicesima giornata di campionato propone il big match tra Juventus-Inter. Il Derby d’Italia addirittura apre il turno del campionato, costringendo i fantallenatori a dover consegnare le proprie formazioni già di venerdì sera, due giorni prima l’ultima partita che si disputerà a “San Siro” tra Milan e Torino. Di seguito ...

Consigli Fantacalcio : i 'campo o panca' della quindicesima giornata : "Caro Babbo Natale , quest'anno potresti regalarmi un po' più di certezze sulla formazione del Napoli? Con Sarri era semplice ma con Ancelotti..." Potrebbe essere la letterina di tanti fantallenatori ...

Dopo un turno sostanzialmente interlocutorio, dove le prima due della classe hanno vinto in trasferta, la Juventus a Firenze, il Napoli a Bergamo è già ora di tuffarci nella nuova puntata del Romanzo della Serie A che nel week end che sta per iniziare vedrà in scena quello che molti definiscono il classico italiano per […]

Consigli Fantacalcio : i 'campo o panca' della quattordicesima giornata : Impegni non semplici e tutti fuori casa per le prime tre della classe. La Juventus di Allegri può ruotare come al solito in maniera abbastanza tranquilla. Solo a centrocampo ci sono un paio di assenze,...

Fantacalcio - i Consigli della quattordicesima giornata di Serie A : Altro giro, altra corsa. La Serie A non si ferma e anche il Fantacalcio non dà tregua. La quattordicesima giornata è già alle porte, ecco come muoversi alla Magic. portieri - La sicurezza Il derby ha ...

Nemmeno il tempo di archiviare la Champions League e l'Europa League ed è già ora di Serie A e con il ritorno del campionato torna anche la rubrica di SerieANews.com Consigli fantacalcio 14a giornata. La giornata si apre con Spal-Empoli, inizio ore 15 ma la sfide più gustose sono Juve-Fiorentina che si gioca al Franchi […]

Consigli Fantacalcio - 14^ giornata : chi evitare : I tre anticipi di domani aprono il quattordicesimo turno di Serie A. A Firenze, andrà in scena la gara più sfiziosa del menù del sabato. Nel lunch match domenicale, il Milan ospiterà a San Siro la sorpresa Parma; alle 20:30, poi, riflettori puntati sull’Olimpico, dove andrà in scena un Roma-Inter che sa di test verità per la squadra di Eusebio Di Francesco. Il monday night tra Atalanta e Napoli è l’ultimo incontro in programma. ...

Consigli Fantacalcio - 14^ giornata : chi schierare : Consigli Fantacalcio, 14^ giornata – Il giorno dopo rispetto all’Europa League gli appassionati di Fantacalcio iniziano a pensare a quale formazione schierare nell’ormai imminente turno di campionato successivo. Tra squalifiche, infortuni o problemi dell’ultimo minuto, può capitare che sia un problema riuscire a racimolare undici pedine in grado di prendere voto. Di seguito troverete le nostre dritte sulle partite ...

Fantacalcio - i Consigli per la 14a giornata di Serie A : Il campionato italiano di Serie A è giunto alla sua 14a giornata. Ecco i consigli per i fantallenatori: tre giocatori su cui puntare e tre da evitare. Tre da schierare Pasqual. La cura Iachini funziona alla grande: due vittorie in altrettante partite. L’Empoli è ripartito e con l’Atalanta ha compiuto una rimonta miracolosa. Persino La Gumina si è sbloccato ma noi puntiamo tutto su Manuel Pasqual, veterano di mille battaglie finito un ...

Nemmeno il tempo di archiviare la Champions League e l'Europa League ed è già ora di Serie A e con il ritorno del campionato torna anche la rubrica di SerieANews.com Consigli fantacalcio 14a giornata. La giornata si apre sabato con Spal-Empoli alle ore 15 ma la sfide più gustose sono Juve-Fiorentina che si gioca al […]

Consigli Fantacalcio 14^ giornata Serie A 2018/2019 : Il miglior Insigne per battere la Dea : I nostri Consigli per la 14^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Secondo un vecchio adagio l’uomo saggio impara dai propri errori mentre quello molto saggio impara dagli errori degli altri. Allora ci aspettiamo che Ancelotti, il saggio per antonomasia del calcio italiano, tragga insegnamento dalla recente debacle di Spalletti in terra orobica e non si lasci sorprendere dalla fisicità ...

Consigli Fantacalcio : i 'campo o panca' della tredicesima giornata : L'attesa è finalmente finita: dopo la sosta si torna a fare i conti con le varie scelte di formazione. Come sottolineato da più di un allenatore, la prima gara dopo la pausa può nascondere insidie: ...

Dopo la lunga pausa di 15 giorni dovuta agli impegni della Nazionale maggiore di Roberto Mancini e della nazionale Under 21 Gigi Di Biagio torna la Serie A e con loro la rubrica di SerieANews.com i Consigli fantacalcio 3° giornata. E' il momento di iniziare a pensare alla formazione del fantacalcio! Ecco le nostre "dritte" […]