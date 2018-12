Confermata condanna a 6 anni per Roberto Spada dopo testata

Fondi Lega - Confermata la confisca dei 49 milioni di euro : Bossi e Belsito condannati in appello : Il verdetto di secondo grado a Genova: Umberto Bossi e Francesco Belsito sono stati condannati rispettivamente a un anno e...

Fondi Lega - Confermata la confisca di 49 milioni. Bossi e Belsito condannati in Appello : La Corte d'Appello di Genova ha confermato la confisca di 49 milioni di euro alla Lega. Bossi e Belsito sono stati condannati rispettivamente a un anno e dieci mesi e a 3 anni e nove mesi ne processo sulla maxi truffa allo Stato.I giudici hanno anche condannato gli ex revisori contabili a otto mesi Diego Sanavio e Antonio Turci, mentre Stefano Aldovisi a 4 mesi, riformulando per loro l'accusa da truffa a indebita percezione di erogazioni a danno ...

Bendtner va in carcere : Confermata la condanna di 50 giorni per l'ex Juventus : Mai così in basso in una carriera sempre più a picco, lui che a 30 anni è destinato ad affrontare la prova più dura della sua vita. confermata la condanna a 50 giorni di carcere senza condizionale per ...

Uccise la fidanzata nel Trevigiano - Confermata la condanna a 30 anni : La Corte d'Assise d'Appello di Venezia ha confermato la condanna a trent'anni di carcere nei confronti di Mihail Savciuc, il 20enne moldavo che il 19 marzo 2017 a Vittorio Veneto , Treviso, Uccise l'...

Cutuli : Confermata condanna a 24 anni : ANSA, - ROMA, 15 NOV - condanna a 24 anni di reclusione confermata in appello per i due afgani accusati dell'omicidio dell'inviata del Corriere della Sera, Maria Grazia Cutuli, avvenuto in Afghanistan ...

Diffamò l'ex 'tronista' Giovanni Conversano? Confermata in Appello condanna per Lele Mora : l'ex agente dei vip, durante due puntate di Pomeriggio cinque accusò Conversano di avergli rubato delle carte di credito, quando era ospite in casa sua.

Sieropositivo da tempo stuprava ragazzino disabile : Confermata condanna a 8 anni di reclusione : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da ...

Stupri Rimini - Confermata condanna a Butungu/ Appello - 16 anni al capobranco : difesa vittime "soddisfatti" : Stupri Rimini, il capobranco Guerlin Butungu condannato anche in Appello a 16 anni di reclusione per i fatti avvenuti nell'agosto 2017. Soddisfatta la difesa delle vittime.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 16:16:00 GMT)

Stupri di Rimini - Confermata in appello la condanna a Butungu : BOLOGNA - confermata in appello la condanna a 16 anni per il congolese Guerlin Butungu, l'unico maggiorenne e il capo del gruppo che ha stuprato, rapinato e picchiato sulla spiaggia di Miramare di ...

Decapitò lo zio a Lumarzo - Confermata la condanna a 30 anni per Borgarelli : Il giudice ha escluso la premeditazione ma ha accolto i futili motivi. Questa mattina aveva letto una lettera di scuse ai familiari della vittima

Argentina : malversazione fondi - Confermata condanna Menem : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Bruciò viva la moglie : Nicola Amadu - Confermata condanna a 30 anni/ Sassari - Appello : riconosciute aggravanti : Bruciò viva la moglie: confermati anche in Appello 30 anni di carcere a Nicola Amadu per l'omicidio della 66enne Anna Doppiu: non accettava la fine del matrimonio.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 20:39:00 GMT)