Concorso straordinario primaria e infanzia: FAQ Miur aggiornate al 7/12

(Di venerdì 7 dicembre 2018) La prima FAQsulriguardava i diplomati magistrale assunti con riserva. In seguito ne sono state pubblicate altre, fino ad arivare in data odierna al numero 15. Vediamo quali sono le successive. Ricordiamo che la domanda di partecipazione online si preseta sul sito Istanze OnLine del. C’è tempo fino alle ore 23.59 del 12 dicembre 2018.Faqda 2 a 10 Di seguito riportiamo le Faqdel, dalla numero 2 alla numero 10:2. Posso partecipare sia per i posti comuni che di sostegno? R: Sì. Fermo restando il possesso dei requisiti (diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 o laurea in scienze della formazione, servizio prestato in una scuola statale per due annualità anche non continuative negli ultimi otto anni e ove si ...