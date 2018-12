Concerti dei New Order e degli Elbow in Italia nel 2019 | info e biglietti in prevendita

4 Concerti dei The Kolors nel 2019 : biglietti in prevendita per i nuovi appuntamenti live : Quattro concerti dei The Kolors nel 2019: gli eventi sono in programma per il mese di aprile. Il minitour riporta il gruppo guidato da Stash Fiordispino nelle venue più intime per quattro live ad aprile nelle città di Torino, Milano, Roma e Napoli. Il tour inizierà il 3 aprile dall'Hiroshima Mon Amour di Torino per proseguire il 4 aprile al Tunnel Club di Milano e il 7 aprile a Largo Venue a Roma. Il giorno 8 del mese, infine, i The Kolors ...

Nuovi Concerti dei Greta Van Fleet in Italia nel 2019 : info e biglietti in prevendita : I concerti dei Greta Van Fleet in Italia nel 2019 si arricchiscono di una nuova data a Bologna, dopo l'annuncio del concerto del 24 febbraio all'Alcatraz di Milano. Quella invernale sarà la prima data del gruppo in Italia, ma saranno nel nostro paese anche per la data del 10 luglio all'Arena Parco Nord di Bologna per il Bologna Sonic Park. I biglietti sono in prevendita a cominciare dalle 10 del 4 dicembre su TicketOne e in tutti i canali ...

Nuovi Concerti dei Maneskin dopo altri sold out : il calendario aggiornato de Il ballo della vita tour 2019 : Nuovi concerti dei Maneskin sono stati annunciati oggi. Il ballo della vita tour 2019 si arricchisce e il gruppo lanciato da X Factor lo scorso anno allunga il calendario degli appuntamenti dal vivo. dopo il successo degli appuntamenti live in programma per il 2018, i Maneskin hanno annunciato che saranno in tour anche il prossimo anno (rigorosamente dopo il Festival di Sanremo, sarà un segno?). Il tour per Il ballo della vita parte infatti ...

Annunciati i Concerti dei Tears For Fears in Italia nel 2019 : info e biglietti in prevendita : I concerti dei Tears For Fears in Italia nel 2019 si aggiungono ai due eventi che il gruppo terrà al Mediolanum Forum di Assago e alla Kioene Arena di Padova. Il gruppo sarà a Roma in occasione del Rome Fest nella serata del 9 luglio all'Auditorium Parco della Musica, ma saranno anche a Lucca in occasione del Summer Festival. I biglietti sono in prevendita dalle 12 del 27 novembre, su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. ...

Prezzi dei biglietti in prevendita per i Concerti di Phil Collins in Italia nel 2019 : I concerti di Phil Collins in Italia nel 2019 sono finalmente ufficiali. I biglietti per assistere all'unico live dell'ex Genesis sono in prevendita dalle 10 del 30 novembre, con i Prezzi che vi indicheremo di seguito. L'unica tappa per la leg Italiana si terrà il 17 giugno del 2019 al Mediolanum Forum di Assago, che saranno messi in vendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. La consegna dei tagliandi d'ingresso è ...

Prezzi dei biglietti per Michael Bublé a Milano nel 2019 - 2 Concerti al Mediolanum Forum di Assago : I biglietti per Michael Bublé a Milano, in concerto al Mediolanum Forum di Assago, sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita autorizzati della penisola. Due i concerti dell'artista in programma in Italia il prossimo anno, entrambi al Forum di Assago (Milano): le date sono quelle del 23 e del 24 settembre 2019. Il tour mondiale sarà l'occasione per presentare dal vivo il nuovo disco di inediti dell'artista, Love, ...

Nuovi Concerti dei Guns N’ Roses nel 2019? Axl Rose sui progetti futuri della band : Il nuovo anno che sta per arrivare potrebbe portare in dote Nuovi concerti dei Guns N' Roses nel 2019: a parlare apertamente dell'idea di continuare a calcare i palcoscenici dal vivo dopo l'enorme successo della reunion di questi ultimi anni è lo stesso cantante Axl Rose, che pare entusiasta del riscontro ottenuto con la band in giro per il mondo. La reunion annunciata nel 2016 con la nuova formazione - sono tornati i veterani Slash e McKagan ...

Nuovi Concerti di Antonello Venditti per Sotto il segno dei pesci a Genova e Perugia : biglietti in prevendita : Nuovi concerti di Antonello Venditti si aggiungono al tour Sotto il segno dei pesci, che partirà nel 2019. Con il nuovo anno, Antonello Venditti sarà in concerto in tutta la penisola per presentare il progetto discografico che ha fatto la storia. Alle date del tour già annunciate si aggiungono oggi Nuovi concerti di Antonello Venditti per Sotto il segno dei pesci. Le due nuove date sono quelle del 18 maggio al Rds Stadium di Genova e del 25 ...

Promoter di Concerti accusato di molestie via Facebook dal leader dei Diaframma : C'è chi parla di caso Weinstein nella musica italiana ma non ci sono indagini aperte. Lanciato l'hashtag #losapevanotutti

A dicembre il documentario su Francesco De Gregori prima dei Concerti 2019 : biglietti in prevendita : Il 1 dicembre su Rai 3 andrà in onda “Vero dal vivo”, il film documentario su Francesco De Gregori, il soprannominato Principe della canzone italiana. Realizzato dal filmmaker e fotografo Daniele Barraco, il film (già presentato alla Festa del Cinema di Roma) racconterà un De Gregori inedito, senza schemi e in totale libertà. Si tratta di un’idea che arriva grazie al tour tra i club dell’Europa e degli Stati Uniti, in cui l’artista ha ...

Guerra ai bagarini : in Manovra biglietti dei Concerti con nome e cognome : 232 in materia di rivendita dei titoli di accesso a spettacoli da parte di soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione». Ve lo ricorderete: è il provvedimento che l'allora ...

Al via la prevendita generale per i Concerti dei Muse in Italia nel 2019 : info e prezzi dei biglietti per Milano e Roma : La prevendita generale per i concerti dei Muse in Italia è finalmente partita. Dopo l'apertura delle disponibilità esclusive per gli utenti di Virgin Radio, sono ora messi a disposizione i tagliandi di ingresso per assistere ai live in programma a Milano e Roma. Le disponibilità rimanenti dalla prevendita esclusiva sono ora a presenti sulle piattaforme ufficiali TicketOne e TicketMaster, a partire dalle 9 del 16 novembre e per le date del 12 ...

Biglietti in prevendita esclusiva per i Concerti dei Muse in Italia nel 2019 : info disponibilità e codici utente : I Biglietti per i concerti dei Muse in Italia possono essere acquistati in prevendita esclusiva già a partire dalle 10 del 14 novembre. La presale riservata agli utenti di Virgin Radio prosegue fino alle ore 9 di venerdì 16 novembre. I tagliandi di ingresso saranno disponibili per tutti gli utenti registrati al sito virginradio.it fino alle 9 di venerdì 16 nove,nre con la possibilità di acquistare fino a 4 Biglietti per ogni utente. La ...