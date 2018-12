Con TIM Box i contenuti sportivi DAZN inclusi per quattro mesi

E’ morto Gigi Radice - Con lui l’ultimo scudetto del Torino : MORTE Gigi Radice – Lutto nel mondo del calcio, è morto all’età di 83 anni, Luigi Radice. Una carriera legata al Milan ed al Torino prima come giocatore e poi come allenatore. In rossonero vinse tre scudetti a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, prima dello storico trionfo nella Coppa dei Campioni del 1963, […] L'articolo E’ morto Gigi Radice, con lui l’ultimo scudetto del Torino proviene da Serie A News ...

Morra : Condanna Spada serve per combattere intimidazioni : Roma – “La giustizia ha vinto di nuovo. La condanna di Roberto Spada a 6 anni di reclusione per il pestaggio del videoreporter Daniele Piervincenzi e del cameraman Edoardo Anselmi, dopo appena un anno dall’evento, e’ un bell’esempio di giustizia rapida e netta. Questa condanna deve essere un monito verso coloro che intimidiscono e impediscono il procedere delle inchieste giornalistiche”. “Infine, in un ...

Picchiato da madre e patrigno : bimbo di 3 settimane muore Con cranio fracassato : La coppia, composta dalla 30enne madre del bimbo e dal compagno 24enne, avrebbe Picchiato il neonato in diverse occasioni prima di quella letale perché le analisi post mortem sul corpicino hanno stabilito che aveva anche 32 fratture alle costole e nove fratture alle braccia e alle gambe causate da percosse.Continua a leggere

Con TIM Box i grandi contenuti sportivi DAZN inclusi per quattro mesi : Tutti i clienti che acquisteranno nel mese di dicembre il TIM Box, il decoder di TIM per accedere alle migliori App di intrattenimento e al catalogo TIMVISION, avranno a disposizione l’offerta esclusiva che include quattro mesi di grandi contenuti sportivi targati DAZN: 3 partite per ogni giornata di Serie A TIM in esclusiva, tutte le partite di Serie BKT, La Liga e Ligue 1, gli sport americani (NFL, NHL e MLB) e da combattimento (boxe, ...

E' morto Gigi Radice : Con lui il Torino vinse l'ultimo scudetto : ROMA - Il calcio olandese del Torino campione d'Italia del 1976 è ancora oggi ricordato come uno dei modelli massimi espressi da una squadra italiana. Il tecnico di quella squadra, Gigi Radice, è ...

Commissione Ue : probabile inContro Conte-Juncker settimana prossima : Bruxelles, 7 dic., askanews, - Il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker 'hanno parlato mercoledì sera al telefono e sono ...

Stick Fight The Game è disponibile in anteprima Con esilaranti combattimenti tra stickman : Stick Fight The Game è un gioco di azione basato sulla fisica caratterizzato da combattimenti in locale e online tra i personaggi tipici della serie Stickman. Il gioco propone dei combattimenti esilaranti fino a quattro giocatori in 100 mappe divertenti utilizzando dozzine di armi bizzarre che vanno da pistole laser e lanciarazzi a fucili che sparano serpenti e permette di personalizzare il proprio Stickman grazie al nuovissimo avatar ...

Milan-Torino - Higuain giocherà? Le ultime sulle Condizioni del Pipita : Prosegue la preparazione dei rossoneri in vista di Milan-Torino, che si disputerà domenica sera allo stadio di San Siro. Tanti i giocatori non a disposizione di Rino Gattuso, soprattutto in difesa, dove saranno out per infortunio Musacchio, Romagnoli e Caldara. Il tecnico milanista sta valutando anche le condizioni di Gonzalo Higuain, che da qualche settimana a questa parte sta avendo qualche problemino alla schiena. Ad ogni modo, secondo ...

Manovra - stasera il voto di fiducia. Ue : “InContro tra Conte e Juncker la settimana prossima non Confermato” : Mentre la Camera si prepara a una seduta fiume per votare la fiducia alla Manovra, il governo continua a cercare un’intesa sul livello a cui andrà ridotto il deficit/pil nel tentativo di evitare la procedura di infrazione Ue. Il premier Giuseppe Conte in mattinata ha visto a Palazzo Chigi il vicepremier Matteo Salvini e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Il compito di trattare con Bruxelles, come ufficializzato dai vicepremier nei ...

Phil Spencer : "gli ottimi rapporti tra Microsoft e le terze parti rendono Project xCloud più forte dei suoi Concorrenti" : Microsoft ha presentato a ottobre il suo personale servizio di streaming, Project xCloud, che se al momento non trova concorrenti diretti all'interno dell'industria videoludica porta il colosso di Redmond competere con altri giganti della tecnologia come Google.Intervenendo alla conferenza "Global Technology, Media and Telecommunications" nell'ambito del Barclays 2018, Phil Spencer ha potuto parlare della strategia di Microsoft e dei concorrenti ...

Il settimo figlio : trama - cast e curiosità del film Con Jeff Bridges e Julianne Moore : Venerdì 7 dicembre va in onda su Italia Uno, a partire dalle 21.25, il film del 2014 Il settimo figlio, diretto dal regista russo Sergej Bodrov, che è una trasposizione del primo romanzo della saga Wardstone Chronicles, concepita e scritta da Joseph Delaney in tredici romanzi. Il settimo figlio: trailer Il settimo figlio: trama Sta per scatenarsi una guerra tra le forze del sovrannaturale e gli uomini. Secoli prima, il Maestro Gregory aveva ...

Salvini Contro Pamela Anderson e Renzi calciatore : tutto il peggio della settimana : E poi le nuove gaffe di Danilo Toninelli e Laura Castelli, la replica culinaria di Maria Elena Boschi al ministro dell'Interno, il Mississipi Navigator di Luigi Di Maio. Anche nelle ultime settimane non sono mancate le uscite folli da parte dei nostri politici. Leggetele tutte e votate la vostra preferita

Napoli - il Convegno su errori arbitrali pro Juve? “Una feccia”. Pm antimafia Maresca denuncia Mughini - Cruciani e Parenzo : “La feccia è sempre esistita ed esisterà sempre”. Queste le parole pronunciate da Giampiero Mughini nel corso della trasmissione radiofonica La Zanzara andata in onda lo scorso 22 novembre, per commentare un convegno organizzato a Napoli sugli arbitri e sul Var pro Juve nelle partite di Serie A dello scorso campionato. Una frase che è costata al giornalista, dichiaratamente juventino, ma anche ai due conduttori della trasmissione Giuseppe ...