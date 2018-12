Come saranno le nuove case costruite da Airbnb

Cinquanta ribelli houthi saranno trasferiti dallo Yemen in Oman - Come voleva l’ONU : Cinquanta miliziani houthi feriti saranno trasportati lunedì da Sana’a, in Yemen, a Muscat, in Oman, per ricevere cure mediche, come parte di un piano ONU finalizzato a facilitare i colloqui di pace tra i due schieramenti che stanno combattendo la

Juventus - ecco Come saranno le maglie del prossimo anno [FOTO] : Farà discutere: questo è sicuro. Le prime bozze sulle maglie che la Juventus utilizzerà nella prossima stagione divideranno i tifosi, che storceranno il naso di fronte alle novità proposte dallo sponsor tecnico Adidas. Dalle anticipazioni, era emersa già la possibilità di una prima maglia con due larghe fasce verticali, una bianca e una nera: si volta pagina rispetto al passato, caratterizzato dalle strisce. Nella divisa da trasferta, ...

Fondi MIUR per 16 - 7 milioni - Come saranno impiegati : Sono in arrivo i Fondi MIUR per ampliare l’offerta formativa. Emergenze educative, sport, partecipazione sono tra i principali beneficiari delle risorse messe a disposizione dal Ministero per i prossimi anni. Questa cifra va ad aggiungersi a quella nella Legge di Bilancio 2019 dedicata all’aumento degli stipendi dei Docenti e per il Personale Ata. I quasi 17 milioni di euro messi a disposizione grazie al decreto che il Ministro Marco ...

Come saranno gli impianti audio delle auto del futuro : Siamo stati nel silenzio del deserto del Nevada e abbiamo guidato una Toyota Camry Hybrid, una berlina di dimensioni “americane” che a causa dei riflessi lenti dell’ibrido nelle ripartenze, a fatica siamo riusciti a gestire negli incroci made in Usa con strade a otto corsie. Ottima invece l’esperienza con la musica a bordo, i sei altoparlanti hanno permesso di ricreare un ambiente in cui sia chi è alla guida sia i passeggeri si sentono immersi ...

Scuola - riforma reclutamento docenti : Come saranno i concorsi - quando e la procedura : Una delle novità più importanti contenute nell’articolo 58 della nuova Legge di Bilancio è quella riguardante il superamento del percorso Fit della durata di 3 anni introdotto dalla legge delega della Buona Scuola renziana. I docenti neoimmessi in ruolo, infatti, sosterranno un anno di prova e di formazione della durata di un anno: un altro elemento importante è rappresentato dallo stipendio ‘pieno’, anziché quello ridotto del ...

Tutti abbiamo in tasca un giroscopio. In futuro saranno sempre più precisi e grandi Come un chicco di riso : Gli ingegneri del California Institute of Technology (Caltech) hanno sviluppato un rivoluzionario giroscopio ottico 500 volte più piccolo di quelli attualmente allo stato dell’arte, capace di rilevare movimenti 30 volte più piccoli. Se vi state chiedendo a che cosa serve un giroscopio, sappiate che ne portate almeno uno sempre in tasca: è nel vostro smartphone. Il giroscopio è l’indispensabile strumento integrato che, per esempio, vi ...

Ginnastica - i Mondiali 2018 non saranno in diretta tv! Come seguirli in streaming e con i LIVE su OA Sport : I Mondiali 2018 di Ginnastica artistica non saranno trasmessi in diretta tv. La rassegna iridata della Polvere di Magnesio, in programma a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre, non avrà alcuna copertura televisiva né in chiaro né a pagamento: l’evento non sembra essere interessante per i vari network che non hanno avanzato delle proposte a Losanna e dunque non potremo gustarci le gare sul piccolo schermo. Una triste notizia per tutti ...

I furbetti del reddito di cittadinanza saranno stanati con un'app. Diego Piacentini : "Ecco Come funzionerà" : Per il momento la stanno testando 7 comuni ma io.italia.it sarà l'app che servirà a stanare, in tutta Italia, i furbetti del reddito di cittadinanza. come funzionerà? Lo ha spiegato Diego Piacentini, commissario straordinario - in scadenza - per l'attuazione dell'Agenda digitale per il governo italiano in un'intervista al Corriere della Sera. Il dispositivo servirà a scoprire chi vuole falsificare le carte, ma anche ...

Ilenia Lazzarin di Un Posto al Sole si sposa : “Come saranno le mie nozze” : Ilenia Lazzarin, Viola di Un Posto al Sole, si sposa con Roberto: i dettagli del matrimonio Ilenia Lazzarin, conosciuta per il ruolo di Viola in Un Posto al Sole, annuncia finalmente il suo matrimonio. La giovane attrice è in dolce attesa da sei mesi e ora è pronta a convolare a nozze con il suo […] L'articolo Ilenia Lazzarin di Un Posto al Sole si sposa: “Come saranno le mie nozze” proviene da Gossip e Tv.

Maturità - si cambia : le prove scritte saranno solo due. Ecco Come sarà : Maturità, si cambia di nuovo, Due prove scritte invece di tre, più l'orale. Più attenzione al percorso svolto dai ragazzi nell'ultimo triennio, con un punteggio maggiore...