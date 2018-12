: Colombia,fake news:Betancur non è morto - TelevideoRai101 : Colombia,fake news:Betancur non è morto - Oscarm_ : @EspinosaRadio @FiscaliaCol @CNE_COLOMBIA @petrogustavo Me perdí, no era una fake news de Petro? -

L'ex presidenteno Belisarionon è. L'errore l'ha fatto via Twitter la vice presidente della,Martha Lucia Ramirez che ne aveva annunciato il decesso. Belisario, 95 anni, è ricoverato in ospedale a Bogotà ed è ancora vivo.La vice presidente ha spiegato di aver ricevuto informazioni sbagliate che hanno poi dato corso al suo annuncio di condoglianze. Dice anche di aver cancellato il messaggio nel quale si annunciava il decesso dell'ex presidentementre era in una riunione.(Di venerdì 7 dicembre 2018)