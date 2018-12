Coliandro | Giampaolo Morelli gela i fan | ' Ottava serie? Non so se l' avventura continuerà'

Addio di Giampaolo Morelli a L’Ispettore Coliandro? Nuova stagione in forse nonostante gli ottimi ascolti : Non è detto che si tratti di una chiusura definitiva, ma certo il messaggio arrivato dopo l'ultima puntata suona come l'Addio di Giampaolo Morelli a L'Ispettore Coliandro. A sorpresa, visti gli ascolti positivi che avrebbero lasciato ipotizzare un rinnovo della serie, l'attore partenopeo si dice incerto riguardo il futuro della fiction diretta dai Manetti Bros e dedicata al personaggio creato dal giallista Carlo Lucarelli. Il riscontro di ...

Giampaolo Morelli : "Coliandro 8? Non so se quest'avventura continuerà" : Che L'Ispettore Coliandro sia giunto davvero alla sua ultima missione? Con la settima stagione (la terza che ha segnato la ripresa dopo la chiusura nel 2010), la serie tv di Raidue potrebbe davvero aver salutato definitivamente il pubblico. O meglio, gli ultras di Coliandro, così come li ama definire Carlo Lucarelli, il creatore del personaggio interpretato da Giampaolo Morelli.E' proprio lui, sulla sua pagina Facebook, a far pensare che ...

L’Ispettore Coliandro 8 ci sarà? Le parole di Giampaolo Morelli smentite da Marco Manetti : Una puntata al cardiopalma è stata quella di ieri sera per la serie ma i fan pensano già a se ci sarà o meno L’Ispettore Coliandro 8. Un tema delicato come l’immigrazione e tanta azione hanno reso grande l’ultima puntata della settima stagione spazzando via anche la delusione che il pubblico ha lamentato un po’ con la terza, e adesso? Qual è il futuro della serie?L’ISPETTORE Coliandro 8 CI sarà?Il primo a dire la ...

“L’ispettore Coliandro” – Quattro nuovi casi per Giampaolo Morelli. Trame e puntate. : Giampaolo Morelli torna nei panni de L’Ispettore Coliandro, con altri Quattro nuovi episodi in onda nel mercoledì sera di Raidue. Coinvolto in rocamboleschi gialli urbani, l’ispettore Coliandro finirà, anche in questa occasione, per cacciarsi nei guai affrontando il mondo del crimine come suo solito, per forza o più spesso per sbaglio. Accanto e intorno a […] L'articolo “L’ispettore Coliandro” – Quattro nuovi casi per Giampaolo ...

“L’ispettore Coliandro” – Quattro nuovi casi per Giampaolo Morelli. Trame e puntate. : Giampaolo Morelli torna nei panni de L’Ispettore Coliandro, con altri Quattro nuovi episodi in onda nel mercoledì sera di Raidue. Coinvolto in rocamboleschi gialli urbani, l’ispettore Coliandro finirà, anche in questa occasione, per cacciarsi nei guai affrontando il mondo del crimine come suo solito, per forza o più spesso per sbaglio. Accanto e intorno a […] L'articolo “L’ispettore Coliandro” – Quattro nuovi casi per Giampaolo ...

“L’ispettore Coliandro” – Quattro nuovi casi per Giampaolo Morelli. Trame e puntate. : Giampaolo Morelli torna nei panni de L’Ispettore Coliandro, con altri Quattro nuovi episodi in onda nel mercoledì sera di Raidue. Coinvolto in rocamboleschi gialli urbani, l’ispettore Coliandro finirà, anche in questa occasione, per cacciarsi nei guai affrontando il mondo del crimine come suo solito, per forza o più spesso per sbaglio. Accanto e intorno a […] L'articolo “L’ispettore Coliandro” – Quattro nuovi casi per Giampaolo ...

“L’ispettore Coliandro” – Quattro nuovi casi per Giampaolo Morelli. Trame e puntate. : Giampaolo Morelli torna nei panni de L’Ispettore Coliandro, con altri Quattro nuovi episodi in onda nel mercoledì sera di Raidue. Coinvolto in rocamboleschi gialli urbani, l’ispettore Coliandro finirà, anche in questa occasione, per cacciarsi nei guai affrontando il mondo del crimine come suo solito, per forza o più spesso per sbaglio. Accanto e intorno a […] L'articolo “L’ispettore Coliandro” – Quattro nuovi casi per Giampaolo ...

Per Giampaolo Morelli Coliandro è un imbranato dal cuore d'oro - stasera il nuovo episodio : Continua su Raidue l'appuntamento del mercoledì con l'ispettore Coliandro, la serie iniziata nel 2006 e giunta alla settima stagione. Giampaolo Morelli, l’attore che interpreta il celebre personaggio nato dalla penna di Carlo Lucarelli e diretto dai Manetti Bros, sottolinea che Coliandro non è un poliziotto sexy, semmai è il più imbranato: "Se rimorchia, lo fa suo malgrado". Il suo personaggio è uno dal cuore d'oro, non farebbe mai del male ad ...

“L’ispettore Coliandro” – Quattro nuovi casi per Giampaolo Morelli. Trame e puntate. : Giampaolo Morelli torna nei panni de L’Ispettore Coliandro, con altri Quattro nuovi episodi in onda nel mercoledì sera di Raidue. Coinvolto in rocamboleschi gialli urbani, l’ispettore Coliandro finirà, anche in questa occasione, per cacciarsi nei guai affrontando il mondo del crimine come suo solito, per forza o più spesso per sbaglio. Accanto e intorno a […] L'articolo “L’ispettore Coliandro” – Quattro nuovi casi per Giampaolo ...

“L’ispettore Coliandro” – Quattro nuovi casi per Giampaolo Morelli. Trame e puntate. : Giampaolo Morelli torna nei panni de L’Ispettore Coliandro, con altri Quattro nuovi episodi in onda nel mercoledì sera di Raidue. Coinvolto in rocamboleschi gialli urbani, l’ispettore Coliandro finirà, anche in questa occasione, per cacciarsi nei guai affrontando il mondo del crimine come suo solito, per forza o più spesso per sbaglio. Accanto e intorno a […] L'articolo “L’ispettore Coliandro” – Quattro nuovi casi per Giampaolo ...

Giampaolo Morelli 7 volte Coliandro : Con quattro film per la tv torna l’ispettore Coliandro che ancora una volta ha il volto di Giampaolo Morelli. “Più anziano, con più rughe, ma dentro sempre lo stesso. E in questa nuova serie fa a botte perfino con Iva Zanicchi”. Giampaolo Morelli è Coliandro al 100% Parola di Giampaolo Morelli, l’attore che dal 2006 interpreta il celebre personaggio nato dalla penna di Carlo Lucarelli e diretto ancora una volta dai ...

“L’ispettore Coliandro” – Quattro nuovi casi per Giampaolo Morelli. Trame e puntate. : Giampaolo Morelli torna nei panni de L’Ispettore Coliandro, con altri Quattro nuovi episodi in onda nel mercoledì sera di Raidue. Coinvolto in rocamboleschi gialli urbani, l’ispettore Coliandro finirà, anche in questa occasione, per cacciarsi nei guai affrontando il mondo del crimine come suo solito, per forza o più spesso per sbaglio. Accanto e intorno a […] L'articolo “L’ispettore Coliandro” – Quattro nuovi casi per Giampaolo ...

Cast e personaggi de L’Ispettore Coliandro 7 - con l’antieroe di Giampaolo Morelli guest star Iva Zanicchi - Serena Rossi e Claudia Gerini : Con Cast e personaggi de L'Ispettore Coliandro 7, ormai ben familiari al pubblico di Rai2, il mercoledì sera si tinge di giallo in una Bologna dall'insolita pericolosità nei film tratti dai romanzi di Carlo Lucarelli. Dopo Rocco Schiavone, grande successo di pubblico e atteso per la terza stagione, è la volta di Coliandro: da mercoledì 14 novembre Rai2 trasmette in prima serata e in prima visione la nuova stagione dedicata alle disavventure ...

“L’ispettore Coliandro” – Quattro nuovi casi per Giampaolo Morelli. Trame e puntate. : Giampaolo Morelli torna nei panni de L’Ispettore Coliandro, con altri Quattro nuovi episodi in onda nel mercoledì sera di Raidue. Coinvolto in rocamboleschi gialli urbani, l’ispettore Coliandro finirà, anche in questa occasione, per cacciarsi nei guai affrontando il mondo del crimine come suo solito, per forza o più spesso per sbaglio. Accanto e intorno a […] L'articolo “L’ispettore Coliandro” – Quattro nuovi casi per Giampaolo ...