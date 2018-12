laragnatelanews

: #Mondiale di @MarroneEmma guadagna 13 posizioni nella classifica dei singoli più ascoltati in #radio della settiman… - RadioAirplay_it : #Mondiale di @MarroneEmma guadagna 13 posizioni nella classifica dei singoli più ascoltati in #radio della settiman… - RadioAirplay_it : #IlCoraggioDiAndare di @LauraPausini e @BiagioAntonacci guadagna ben 23 posizioni nella classifica dei singoli dell… - laragnatelanews : Classifica radio italiane, Elisa in testa per la sesta volta nelle ultime sette settimane. Vasco secondo… -

(Di venerdì 7 dicembre 2018)E’ uscita poco fa ladei 20 brani più trasmessi dalle. E per la seconda settimana consecutiva inc’ècon Se piovesse il tuo nome:settimana alla numero 1 tra i brani più gettonati dalle nostre, in un regno intervallato solamente da Vasco Rossi con La verità (secondo posto per lui) al suo ingresso. Completa il podio Celestal con Old school romance, questa settimana il brano straniero più fortenostre. Non hanno assoluta intenzione di uscire dalla Top 5 Calvin Harris e Sam Smith con Promises e, a tre esatti mesi dall’uscita di tale singolo, i Thegiornalisti con New York, stabili al quinto posto. Sale di due posizioni Eros Ramazzotti e la sua Vita ce n’è (che intanto trascina l’omonimo album inalladegli album più venduti in Italia) che fa scendere Shawn Mendes con Lost in Japan in settima posizione e Jess ...