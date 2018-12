Cina lancia sonda per lasco oscuro Luna

Spazio : Cina ha lanciato sonda verso lato nascosto della Luna : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Spazio : la Cina ha lanciato la sonda verso il lato nascosto della Luna : La Cina ha lanciato nello Spazio la prima sonda che provera’ a posarsi sul lato nascosto della Luna, precedendo Stati Uniti e Russia. La missione Chang’E-4 – scrivono i media cinesi – e’ partita dal centro di lancio di Xichang, nella provincia centro- meridionale cinese di Sichuan, alle 02:23 locali (le 19:23 italiane), lanciata da un razzo vettore Lunga Marcia 3B, con destinazione il cratere Von Karman. Nei piani ...

Mobvoi TicWatch Pro lanciato in Cina in versione 4G : Così come promesso dal produttore, è finalmente disponibile anche la speciale versione dotata di connettività 4G di Mobvoi TicWatch Pro L'articolo Mobvoi TicWatch Pro lanciato in Cina in versione 4G proviene da TuttoAndroid.

Regali di Natale - l'idea tecnologica : Arduino lancia Starter Kit per avviCinare tutti all'elettronica : Il prossimo Natale potrebbe essere la grande occasione per fare un regalo tanto tecnologico quanto educativo per i più piccoli. Una delle proposte più interessanti arriva con la Arduino Starter kit, che permette a tutte le età di avvicinarsi all'elettronica e alla programmazione, perché no anche div

Regali di Natale - l'idea tecnologica : Arduino lancia Starter Kid per avviCinare tutti all'elettronica : Mancano quasi un mese a Natale. Un regalo insolito ma sicuramente è sicuramente qualcosa di tipo tecnologico. Secondo la Coldiretti, in Italia nel 2017 le famiglie hanno speso per l’acquisto dei Regali, una media di 528 euro a testa, quasi il 5% in più rispetto all’anno precedente. Tra i comparti ch

Xiaomi lancia Mi Compact Bluetooth Speaker 2 in Cina : Dopo un primo lancio sul mercato indiano, Xiaomi rilascia anche la versione cinese di Mi Compact Bluetooth Speaker 2, che va ad aggiungersi […] L'articolo Xiaomi lancia Mi Compact Bluetooth Speaker 2 in Cina proviene da TuttoAndroid.

Vivo X21s lanciato in Cina con sensore per le impronte integrato nel display da 6 - 41 pollici : In Cina è stato lanciato Vivo X21s, smartphone che si caratterizza per un design accattivante e un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel display L'articolo Vivo X21s lanciato in Cina con sensore per le impronte integrato nel display da 6,41 pollici proviene da TuttoAndroid.

Wind lancia Call Your Country Speciale Cina attraverso WeChat : Wind ha dato il via ad una nuova campagna promozionale dedicata ai propri clienti cinesi per promuovere l'offerta Call Your Country Speciale Cina L'articolo Wind lancia Call Your Country Speciale Cina attraverso WeChat proviene da TuttoAndroid.

Pechino Express 2018 lancia la prova svantaggio e si avviCina al finale : chi sarà eliminato? Anticipazioni 1 novembre : Pechino Express 2018 si avvia verso il gran finale con una novità assoluta ovvero al prova svantaggio che farà il suo debutto proprio oggi, 1 novembre, con una nuova possibile eliminazione. Nonostante la festività oggi, 1 novembre, su Rai1 andrà in onda la settima puntata di “Pechino Express. Avventura in Africa”, a partire dalle ore 21.20 con la conduzione di Costantino della Gherardesca. Non mancheranno i colpi di scena e le corse contro il ...

Vivo Y93 lanciato in Cina con CPU Snapdragon 439 - display da 6 - 2 pollici e 4 GB di RAM : Vivo Y93 è un nuovo smartphone Android che nelle scorse ore è stato lanciato ufficialmente in Cina. Scopriamo insieme quali sono le sue feature L'articolo Vivo Y93 lanciato in Cina con CPU Snapdragon 439, display da 6,2 pollici e 4 GB di RAM proviene da TuttoAndroid.

Iulm lancia il master in cuCina : Il master, alla sua prima edizione, coniuga la Scienza dell'Alimentazione con le più innovative tecniche di preparazione degli alimenti, sotto la direzione del prof. Nicola Sorrentino. Il corso ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : pirotecnica Finale a squadre - USA lanciati verso il trionfo. Russia-Cina - che lotta d’argento : Si inizia a fare terribilmente sul serio anche per le donne ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica: oggi pomeriggio (dalle ore 14.00) si disputerà la Finale a squadre femminile con l’assegnazione delle prime medaglie anche per il gentil sesso. In Medio Oriente andrà in scena una gara dall’altissimo contenuto tecnico e sicuramente vedremo grandi evoluzioni ma non aspettiamoci una lotta serrata per il trionfo come quella vista ieri ...