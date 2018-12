Ciclismo | la rivelazione di Lance Armstrong | “i miei investimenti in Uber mi hanno

sportfair

(Di venerdì 7 dicembre 2018) L’ex ciclista ha rivelato in un’intervista di aver evitato la bancarotta grazie a 100.000 dollari investiti tanti anni fa in, diventata poi una compagnia miliardariaè tornato a parlare, concedendo un’intervista alla CNBC cinque anni dopo l’ultima rilasciata a Oprah Winfrey. Il texano ha parlato sia della sua situazione attuale che dei progetti futuri, rivelando anche un clamoroso retroscena relativo alla sua vita privata.Il vincitore di 7 Tour de France, poi revocati per l’ammissione di aver utilizzato sostante dopanti, ha reso noto di essersi salvato dalla bancarotta grazie ad una lungimirante mossa, cioè investendo 100.000 dollari in, compagnia di trasporto automobilistico privato a quei tempi non ancora famosa: “conoscevo Chris Sacca, un famoso broker, quando era sulla cresta dell’onda per Google e Twitter. ...