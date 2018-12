Chievo | Pellissier | “Mussolini ha fatto anche tante cose belle”

Chievo - rivelazioni shock di Pellissier : “Mussolini ha fatto tante cose belle e importanti per l’Italia” : Il capitano del Chievo ha spiazzato tutti nel corso di una trasmissione radiofonica, mettendo in evidente imbarazzo i conduttori Calcio ma non solo, Sergio Pellissier si è lanciato anche nel mondo della politica durante un suo intervento nel programma di Radio 1 ‘Un giorno da pecora’. LaPresse/Spada L’attaccante del Chievo ha espresso le sue discutibili idee circa il fascismo, incensando parzialmente Benito Mussolini: ...

Chievo - Pellissier : 'Non sono inferiore a nessuno. Ventura è sparito' : Sergio Pellissier, attaccante del Chievo Verona , ha parlato alla Gazzetta dello Sport: 'Se mi sento ancora un giocatore di Serie A? Io vado ogni giorno all'allenamento convinto di giocare la prossima partita da titolare. Ho sempre detto al presidente che non doveva rinnovarmi il ...

Chievo - Pellissier : 'Per salvarci ci vuole sacrificio' : L' attaccante del Chievo Sergio Pellissie r ha parlato a Sky Sport al 45' del match contro la Lazio: 'Se vuoi portare a casa il risultato dobbiamo giocare così, con voglia di soffrire. Dobbiamo giocare per vincere, dare tutto per ottenere la salvezza che non è ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Chievo-Lazio 1-1. Ciro Immobile risponde a Sergio Pellissier : Altra prestazione super per il Chievo di Di Carlo. Dopo aver fermato il Napoli in trasferta la squadra fanalino di coda della Serie A 2018-2019 riesce a bloccare sul pari anche la Lazio al Bentegodi: dopo esser passati in vantaggio i padroni di casa vengono raggiunti sull’1-1 dai biancocelesti che lasciano per strada due punti importanti. L’obiettivo salvezza per i clivensi è ancora lontano ma ci si può provare a pensare. A sbloccare ...

Chievo - Pellissier : 'Ounas? Mi piace. In passato non fui io a rifiutare il Napoli' : Voglio godermi ancora questo sport. Mi ritiro? Dipende da come finirà la stagione. Ora voglio provare a fare un'altra impresa e poi ci penseremo. Rifiuto al Napoli ? Non sono stato io a rifiutare. Io ...