Chi è Dall' Osso | il deputato che dice addio ai 5S

Dall'Osso lascia il M5S e passa a Forza Italia. Ora risChia la penale da 100 mila euro : Il testo prevede infatti che 'in considerazione del fatto che gli oneri per l'attività politica e le campagne elettorali sono integralmente a carico del Movimento 5 Stelle, ciascun parlamentare, in ...

Francia - arresti di massa durante le proteste dei liceali - Minori fatti inginocChiare dalla polizia - è polemica : Gli agenti: "Studenti avevano pietre e armi improprie" - I poliziotti hanno affermato di essersi ritrovati in 15 di fronte a 122 giovani con atteggiamento "ostile" in possesso di "pietre, armi ...

'Non c'è il risChio di uscita dell'Italia dall'Euro' : Roma, 7 dic., askanews, - Non c'è il rischio che l'Italia esca dall'euro. E' quanto ha affermato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, parlando a Napoli a un convegno promosso dal ...

Dall’illazione di Corona sul suo décolleté alla figuraccia con Verratti - Elena Santarelli sChietta : “scambiai Marco per un cameriere” : Elena Santarelli parla dell’incontro con Marco Verratti ad Ibiza in cui lo scambiò per un cameriere e dell’illazione di Fabrizio Corona sul suo décolleté Elena Santarelli, dopo aver parlato della malattia del figlio al programma di Piero Chiambretti ‘CR4’ (VEDI QUI), ha disquisito anche su argomenti più leggeri. La showgirl italiana ha ricordato quella volta in cui scambiò il calciatore Marco Verratti per un ...

Teramo - sChianto in strada : marito e moglie sbalzati fuori dall’abitacolo - morti sul colpo : Le vittime sono Spartaco Ambrosii, 74 anni, e Nannina Di Giulio, 72 anni, entrambi originari di Isola del Gran Sasso ma residenti a Teramo. La loro vettura, per cause da accertare, ha invaso l'altra corsia scontrandosi con un'altra auto che viaggava nel senso opposto: un impatto mortale che no gli ha lasciato scapo.Continua a leggere

Roma - un nuovo nome dall'Olanda per MonChi : Come scrive la Gazzetta dello Sport, nessun colpo pesante dunque. Accantonati van de Beek e Herrera. L 'ultimo nome buona in ottica Roma è quello di Tonny Vilhena, centrocampista eclettico del ...

“Berlino lontana dall’individualismo italiano. E qui fare arte è un lavoro - non un hobby per ricChi” : La storia di Giulio e Chiara sta tutta in questa frase. “Abbiamo deciso di provare a fare un’esperienza all’estero: qualunque posto sarebbe stato meglio dell’Italia”. Lui si occupa di scultura, pittura e installazioni artistiche. Lei, dopo aver concluso un master sulla curatela alla Luiss di Roma, ha ricevuto proposte da numerose gallerie e centri culturali. Oggi Giulio Giustini, 37 anni da Sansepolcro e la sua compagna Chiara Vignudelli, 32 ...

Ecotassa sulle auto - Chi paga e come funziona : dalla 500 alla Golf - così aumentano i prezzi : Duello sulle auto: Ecotassa sì, Ecotassa no. Ancora una volta Lega e M5S si trovano su due fronti diversi e stavolta l'oggetto del contendere è il «bonus malus» inserito...

Luna Melis canta Caparezza e Macklemore e risChia l’eliminazione a un passo dalla finale (video) : Luna Melis canta Caparezza e Macklemore durante la semifinale di X Factor 12, guadagnandosi la finale di giovedì prossimo. Nonostante le difficoltà vocali per via di tonsillite e influenza, Luna ha dimostrato ancora una volta tutta la sua energia sul palco, soprattutto nel momento in cui ha rischiato l’eliminazione. Durante la puntata di stasera 6 dicembre abbiamo assistito a due manche. Nella prima i sei concorrenti si sono esibiti su ...