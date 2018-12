Charlie Cox commenta la cancellazione di Daredevil | “Va bene il business ma ci sono anche

Niente Daredevil 4 - Netflix cancella la serie Marvel con Charlie Cox : Nonostante fosse lo show Marvel per Netflix più longevo e di successo, anche la serie tv Daredevil, interpretata da Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, è stata cancellata dopo tre stagioni. La decisione arriva dopo le cancellazioni arrivate in ottobre delle due serie monografiche Iron Fist e Luke Cage, facenti riferimento allo stesso universo, ma pare comunque che Daredevil possa avere un futuro differente altrove. Daredevil: le ...

Daredevil 3 su Netflix. L’intervista a Charlie Cox : È il protagonista e il personaggio su cui si concentra il grosso dei cambiamenti di questa stagione. È il supereroe e l’uomo dato per perso, deceduto, che invece è riuscito a sopravvivere addirittura al crollo di un intero grattacielo imploso e sprofondato nelle viscere di New York (e il tutto senza avere l’armatura di un Iron Man o la divinità di un Thor), Charlie Cox torna nei panni dell’avvocato non vedente Matt Murdock e ...

Cast e personaggi di Daredevil 3 su Netflix - il supereroe Marvel e Charlie Cox tornano dal 19 ottobre : Il Cast e personaggi di Daredevil 3 arrivano su Netflix da oggi, 19 ottobre. Matt Murdock, dopo essersi unito temporaneamente ai Difensori, è tornato a Hell's Kitchen. Lui ed Elektra erano rimasti intrappolati in un'implosione del grattacielo della Midland Circle. Matt alla fine ne è uscito illeso, ma della sua ex non vi traccia. Elektra è morta? Quando Wilson Fisk esce di prigione, il giovane avvocato deve decidere se nascondersi dal mondo ...