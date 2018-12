Charles Leclerc rivive la stagione di Formula 1 e saluta l' Alfa Romeo Sauber Il VIDEO

F1 - Ross Brawn sull’arrivo di Charles Leclerc in Ferrari : “Darà la giusta spinta al team e a Sebastian Vettel” : Se ne fa un gran parlare. Le prestazioni di Charles Leclerc con la Ferrari nell’ultimo test di Abu Dhabi, utile per permettere alle scuderie di Formula Uno di provare le nuove gomme Pirelli 2019, ha colpito l’attenzione di tutti. L’aver siglato il miglior crono della due giorni ha alimentato il “partito pro-Charles” che prefigura sotto l’insegna del Cavallino Rampante scenari trionfali. In buona sostanza ...

FOTO e VIDEO Charles Leclerc - primo giorno con la Ferrari : miglior tempo nei test di Abu Dhabi! : Charles Leclerc oggi ha fatto il proprio debutto con la Ferrari disputando i test Pirelli ad Abu Dhabi. Il monegasco ha vissuto al meglio il suo primo giorno in rosso e ha ottenuto il miglior tempo di giornata. Di seguito le FOTO e i VIDEO dei primi momenti di Leclerc con la scuderia di Maranello. Abu Dhabi test 5 2018 – Day 2. @Charles_Leclerc #F1testing pic.twitter.com/hBHwPGgUqY — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) November 28, ...

Charles Leclerc - Test Abu Dhabi 2018 F1 : “Una giornata emozionante - realizzato un sogno. Ottimo lavoro” : Charles Leclerc ha impressionato nella seconda giornata di Test Pirelli che si sono disputati ad Abu Dhabi. Il monegasco ha timbrato il miglior tempo al suo esordio con la Ferrari, scuderia con cui sarà titolare nel prossimo Mondiale di Formula Uno. Il 21enne ha destato un’ottima impressione nell’arco dei 135 giri percorsi al volante della Rossa, il miglior tempo ottenuto con la hypersoft versione 2019 garantisce ottimismo in vista ...

F1 - Test Abu Dhabi 2018 : seconda giornata. Charles Leclerc ruggisce con la Ferrari - miglior tempo! Seguono Gasly e Stroll : Sontuoso ruggito di Charles Leclerc nella seconda giornata di Test Pirelli 2018. Ad Abu Dhabi il monegasco esordiva al volante della Ferrari, con cui sarà titolare nella prossima stagione, e ha messo subito in mostra il suo talento cristallino stampando il miglior tempo già in mattinata: rilevante 1:36.559 sul tracciato di Yas Marina, migliorando il crono realizzato ieri da Sebastian Vettel sempre con la Rossa. Il 21enne, reduce da una positiva ...

F1 - primo giorno di ‘scuola’ per Charles Leclerc : le prime FOTO del monegasco al volante della Ferrari : Il giovane pilota è salito questa mattina a bordo della Ferrari per iniziare la seconda giornata di test ad Abu Dhabi Ieri è toccato a Sebastian Vettel scendere in pista con la Ferrari per il primo giorno di test ad Abu Dhabi, oggi è invece il turno di Charles Leclerc, che dunque debutta al volante della monoposto di Maranello. Numero 16 sul musetto e tanta voglia di cominciare per il pilota monegasco, giunto di buon’ora al circuito ...

F1 – Test Abu Dhabi : Leclerc spettatore a Yas Marina - Charles freme in vista del suo esordio [VIDEO] : Charles Leclerc ed il suo esordio in Ferrari: il pilota monegasco domani alla prova ad Abu Dhabi nei Test sul circuito di Yas Marina Charles Leclerc si appresta a scendere in pista per la prima volta da pilota ufficiale della Ferrari con la monoposto della scuderia di Maranello. Domani, infatti, il monegasco farà il suo esordio sulla pista di Abu Dhabi accanto al collega Sebastian Vettel per i Test invernali, in vista della prossima ...

F1 – Test Abu Dhabi : domani anche Leclerc in pista - Charles studia Vettel nel suo primo giorno in Ferrari [FOTO] : Charles Leclerc alla sua prima volta in rosso: ad Abu Dhabi inizia l’avventura del monegasco in Ferrari A due giorni dallo scoppiettante finale di stagione di domenica ad Abu Dhabi, i piloti della F1 sono tornati protagonisti in pista oggi, sul circuito di Yas Marina, per la prima giornata dei Test Pirelli. Giornata di esordi ad Abu Dhabi: Kimi Raikkonen è salito sulla sua nuova monoposto, con un look total white, per iniziare la ...

F1 - Test Abu Dhabi 2018 : si provano le gomme Pirelli per il 2019. Charles Leclerc sale sulla Ferrari - Raikkonen sulla Sauber! : Il Mondiale 2018 di Formula Uno si è appena concluso, ma non è ancora tempo di vacanze per team, piloti e meccanici. Domani e dopodomani (martedì 27 e mercoledì 28 novembre) infatti, saranno di scena i Test Pirelli sul circuito di Abu Dhabi, dove si è appena corsa l’ultima gara della stagione. Sul tracciato di Yas Marina i protagonisti avranno 18 ore a disposizione (nove per ogni giornata, dalle ore 6.00 alle ore 15.00 italiane) per ...

F1 – Strategia sbagliata per Leclerc ad Abu Dhabi - Charles non si nasconde : “sono un po’ arrabbiato - ma ringrazio il team” : Charles Leclerc non nasconde un pizzico di rabbia al termine del Gp di Abu Dhabi, a causa di un errore di Strategia commesso dal team: le parole del monegasco dopo la gara di Yas Marina Gara ricca di emozioni e spettacolo oggi sul circuito di Yas Marina: Lewis Hamilton ha chiuso la stagione 2018 di F1 con la vittoria al Gp di Abu Dhabi, lasciandosi alle spalle Sebastian Vettel e Max Verstappen. Applausi anche per Charles Leclerc, settimo ...

