CF | 50 milioni a sostegno giornali e stampa associativa

Automobili Pininfarina investirà oltre 20 milioni di € a sostegno del design pura per lo sviluppo di una gamma di vetture elettriche di lusso a elevate prestazioni : Automobili Pininfarina ha presentato oggi nuove immagini del prototipo di hypercar PF0 e ha confermato un investimento di oltre € 20 milioni in una nuova cooperazione con Pininfarina SpA. L’investimento sosterrà la progettazione, lo sviluppo e la produzione della hypercar elettrica di lusso PF0 e della futura gamma di vetture Automobili Pininfarina. Michael Perschke, CEO di Automobili Pininfarina, ha dichiarato: “È un piacere e un privilegio ...

L’Unione Europea fornisce 12 milioni di euro a sostegno della sicurezza alimentare globale : L’Unione europea e la FAO insieme alle agenzie partner delle Nazioni Unite con sede a Roma – il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) e il Programma alimentare mondiale (PAM) – hanno firmato oggi un accordo da 12 milioni di euro per il sostegno dell’UE a tre programmi progettati per affrontare diversi aspetti della sicurezza alimentare e dello sviluppo rurale. Gli accordi sono stati finalizzati dal ...

In pagamento oltre 66 milioni a sostegno dell'agricoltura della Calabria : Verso queste Misure, tra l'altro, il mondo agricolo regionale nutre tante aspettative. In particolare quei tantissimi giovani che hanno risposto in maniera massiccia ai due bandi già emanati dalla ...

Carige - rafforzamento patrimoniale da 400 milioni. C'è il sostegno del Fondo interbancario : Il sistema bancario interviene per salvare Carige, uno degli istituti di credito italiani più in difficoltà, considerato a rischio da alcune agenzie di rating. La banca genovese procederà a un ...

Carige - approvato rafforzamento da 400 milioni. Dal fondo interbancario ok a sostegno : MILANO - Si apre la rete di salvataggio del sistema bancario a Carige. Su richiesta dell'istituto ligure, il fondo interbancario infatti dato il via libera a un sostegno nei confronti della banca fino ...