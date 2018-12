: Censis: 'Gli italiani sono preda del sovranismo psichico. La delusione li ha incattiviti' - HuffPostItalia : Censis: 'Gli italiani sono preda del sovranismo psichico. La delusione li ha incattiviti' - Cyber_Feed : • Cyber News • #Censis:sovranismo per colmare delusioni - Carlomrtz : rapporto #censis :e' sempre piu' facile pascolare il gregge di chi si e' gia' arreso , il sovranismo unico argine a… -

Ilpsichico, prima di quello politico, è una risposta alla delusione degli italiani per la mancata ripresa economica. Una frustrazione che genera cattiveria, spesso rivolta contro gli stranieri. Questa la fotografia della società italiana scattata dal. Tra il 2000 e il 2017 il salario medio annuo è aumentato dell'1,4% in termini reali (poco più di 400 euro). In Germania l'aumento è stato del 13,6% e in Francia del 20,4%. E se nel 2000 il salario italiano era l'83% di quello tedesco, nel 2017 è sceso ancora al 74%.(Di venerdì 7 dicembre 2018)