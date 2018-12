: Censis: meno matrimoni e più addii - NotizieIN : Censis: meno matrimoni e più addii - TelevideoRai101 : Censis: meno matrimoni e più addii - uandarin : #Censis Ci rende cattivi l’economia che non decolla, il patto sociale che si è rotto, l’ascensore sociale che non f… -

Ci si sposa, ci si lascia di più: così ilnel Rapporto 2018 sulla situazione sociale del Paese. Nel 2006-2016 isono calati del 17,4%: a picco il rito religioso (-33.6%) a fronte di +14,6% per il rito civile (46,9% del totale). Le seconde nozze segnano +19,1%, sono il 18% del totale e convincono il 68% degli uomini e il 60% delle donne. Aumentano le separazioni (+14%) e raddoppiano i divorzi (+100% in 10 anni).I single non vedovi crescono del 50,3%.(Di venerdì 7 dicembre 2018)