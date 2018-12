Censis | italiani incattiviti e in preda al sovranismo psichico Stranieri e diversi il

Censis : italiani incattiviti e in preda al «sovranismo psichico» : Il 58% degli italiani pensa che gli immigrati sottraggano posti di lavoro, il 63% che rappresentino un peso per il welfare, e solo il 37% sottolinea il loro apporto positivo all'economia. Infine, per ...

Censis : "Italiani incattiviti - prevale l'ostilità verso gli immigrati" - : Secondo il 52° rapporto sulla situazione sociale, il Paese sarebbe "preda di sovranismo psichico". Si è passati dal "rancore", sentimento prevalente nel 2017, alla "cattiveria" nel 2018

Perché secondo il Censis gli italiani si sono incattiviti : Roma, 7 dic., askanews, - 'L'Italia è preda di un sovranismo psichico', gli italiani sono spaventati e arrabbiati per la mancata ripresa e i migranti diventano il capro espiatorio. E' la fotografia di ...

Censis : gli italiani hanno paura degli stranieri"Portano via lavoro e pesano sul welfare" : Rapporto Censis: per il 75% degli italiani gli immigrati fanno aumentare la criminalità, per il 63% sono un peso per il nostro welfare. Anche da qui nasce la cattiveria che gli italiani provano verso il diverso e lo straniero. Lo fanno anche per riscattarsi dalla delusione per la mancata ripresa economica.

Censis : “Italiani incattiviti - prevale l’ostilità verso gli immigrati” : Censis: “Italiani incattiviti, prevale l’ostilità verso gli immigrati” Secondo il 52° rapporto sulla situazione sociale, il Paese sarebbe "preda di sovranismo psichico”. Si è passati dal “rancore”, sentimento prevalente nel 2017, alla “cattiveria” nel 2018 Parole chiave: ...

Censis : “Italiani popolo incattivito e rancoroso - il 63% è ostile verso gli immigrati - l’11% in più della media Ue” : “Gli italiani sono diventati nel quotidiano intolleranti fino alla cattiveria” e quindi “la politica e le sue retoriche rincorrono, riflettono o semplicemente provano a compiacere un sovranismo che si è installato nella testa e nei comportamenti degli italiani”, che dimostrano una “consapevolezza lucida e disincantata che le cose non vanno e più ancora che non cambieranno”. È questa l’analisi che emerge ...

Censis : "Gli italiani sono preda del sovranismo psichico. La delusione li ha incattiviti" : delusione, rancore e cattiveria. Questi i sentimenti che animano gli italiani secondo il 52esimo Rapporto del Censis sulla situazione sociale del Paese. Un "sovranismo psichico" prima che politico - si legge nel testo - ha incattivito i cittadini delusi dallo "sfiorire della ripresa" e dall'attesa, vana, di un cambiamento miracoloso.Nel documento gli italiani vengono descritti come funamboli che hanno accettato di compiere un salto verso ...

Censis : “Italiani popolo incattivito e rancoroso - il 63% è ostile verso gli immigrati” : “Gli italiani sono diventati nel quotidiano intolleranti fino alla cattiveria” e quindi “la politica e le sue retoriche rincorrono, riflettono o semplicemente provano a compiacere un sovranismo che si è installato nella testa e nei comportamenti degli italiani”, che dimostrano una “consapevolezza lucida e disincantata che le cose non vanno e più ancora che non cambieranno”. È questa l’analisi che emerge ...

Salute - Rapporto Censis : il 73% degli italiani cura da solo piccoli disturbi : Secondo quanto emerso dal 52° Rapporto Censis, presentato oggi, ben 49,4 milioni di italiani soffrono di piccoli disturbi, come mal di schiena, mal di testa e altri, che finiscono con il condizionare la funzionalità e la qualità della vita quotidiana. Il 73,4% si è detto convinto che sia possibile curarsi da solo, con un incremento del 9,3% rispetto al 2007. “Nella tutela della Salute e nel Rapporto con la sanità è sempre più diffuso il ...

Censis : italiani incattiviti e in preda di «sovranismo psichico» : Il 58% degli italiani pensa che gli immigrati sottraggano posti di lavoro, il 63% che rappresentino un peso per il welfare, e solo il 37% sottolinea il loro apporto positivo all'economia. Infine, per ...

Censis - l’amaro futuro degli italiani : “Scende il potere di acquisto - incertezza sul domani e peggiore condizione socio-economica” : Un sovranismo psichico, prima ancora che politico. Dove la cattiveria «diventa un presunto riscatto e si dispiega in una conflittualità latente». E’ questa la fotografia del nostro Paese scattata dal Censis nella sua consueta analisi della società italiana, contenuta nel 52/o rapporto. Dopo il rancore dello scorso anno dunque, è ora la volta della ...

Censis : «Italiani soli e diffidenti in un Paese che non cresce più» : «soli, arrabbiati e diffidenti». Così il 52esimo Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese ritrae gli italiani. Le cause di questi atteggiamenti sarebbero da ricercare...

Censis : «Soli - diffidenti e con la paura di perdere il lavoro : gli italiani i più pessimisti d'Europa» : «Soli, arrabbiati e diffidenti». Così il 52esimo Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese ritrae gli italiani. Le cause di questi atteggiamenti sarebbero da ricercare...

Rapporto Censis-Michelin sulla mobilità degli italiani : Interessante quanto emerge dal “Rapporto Censis-Michelin sulla mobilità degli italiani”: in automobile la voglia di sicurezza vince su tutto, gli italiani non si fidano della guida automatica. Viaggiare sicuri è il primo desiderio degli italiani che si spostano con la propria auto. Vogliono tante tecnologie per la sicurezza, che evitino le collisioni, aiutino a guidare […] L'articolo Rapporto Censis-Michelin sulla mobilità degli italiani ...