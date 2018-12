C’è un castello da fiaba in Italia che si affitta per 90 euro

gqitalia

(Di venerdì 7 dicembre 2018) L’è il paese dei mille borghi, gioielli storico-architettonici incastonati su rilievi collinari e montani spesso dimenticati e spopolati. Roccascalegna, in provincia di Chieti, ospita unmedievale fiabesco che può essereto per 90. Una modesta cifra per un’atmosfera di suggestioni capace di proiettare i visitatori in un’altra epoca – peraltro favorita dal fatto che la rocca non è raggiungibile in macchina ma lungo una mulattiera – grazie all’iniziativa ideata dal sindaco Domenico Giangiordano proprio per rilanciare il borgo. Giangiordano il 6 dicembre ha ritirato a Palazzo Madama, sede del Senato, il premio ‘100 Mete d’‘ assegnato a Roccascalegna quale eccellenza per la valorizzazione turistica 2018. “Questo premio lo dedico a tutti i miei concittadini che hanno creduto e credono nelle ...