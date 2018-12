Cara di Mineo | migranti cacciati dal decreto sicurezza Vescovo | “Abbandonare i cani è

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 dicembre 2018) “In Italia specialmente prima delle vacanze estive, passa una bella pubblicità: non è civiltà abbandonare iper strada e chi lo fa è punito dalla legge. Invece, abbandonare per strada io, se sembra troppo forte, ‘accompagnarli’ e lasciarli per strada , è ‘’, è legge”. Ildi Caltagirone, monsignor Calogero Peri, insorge contro ildi Salvini, che a breve lascerà in strada anche decine diche oggi risiedono neldi(Catania). Perché, come ha spiegato il direttore della Croce Rossa di Crotone Francesco Parisi “ilprevede che venga data accoglienza a coloro i quali hanno fatto richiesta di permesso di soggiorno per asilo politico e non più per motivi umanitari. Di conseguenza perdono il diritto all’accoglienza e a transitare negli Sprar”. Ildiè la ...