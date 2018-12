Capello ad Allegri: «Dicono che devi fare spettacolo, continua così»

ilnapolista

: RT @44gattdernesto: ???#Capello: 'Dicono ad #Allegri che deve fare spettacolo. Quanti punti ha la #Juve? 43? Questo è spettacolo!' #JuveInt… - AlfredoMoro1 : RT @44gattdernesto: ???#Capello: 'Dicono ad #Allegri che deve fare spettacolo. Quanti punti ha la #Juve? 43? Questo è spettacolo!' #JuveInt… - CosimoBon : Capello ad Allegri '43 punti? Questo è spettacolo' - Fede_Spettinata : RT @44gattdernesto: ???#Capello: 'Dicono ad #Allegri che deve fare spettacolo. Quanti punti ha la #Juve? 43? Questo è spettacolo!' #JuveInt… -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) “43 punti su 45 è” Il post-partita di Juventus-Inter su Sky Sport è caratterizzato da Fabioche a Massimilianodice: «Leggo che. Tu non ti preoccupare,. Bravo, questo è43 punti su 45. Il resto lascialo perdere». Ovviamentenon ha nemmeno bisogno di rispondere. Sorride e basta. Fanno i paragoni tra la Juventus die il Milan diL’allenatore della Juventus analizza un po’ la partita: «L’Inter nel primo tempo ci ha messo in difficoltà, non riuscivamo ad arrivare sui due centrocampisti. È anche vero che le azioni più pericolose sono nate da palle perse nostre. Nel secondo tempo, con Mandzukic a sinistra sulla linea dei quattro, è andata decisamente meglio. Dybala ha è migliorato e con lui tutta la squadra anche come corsa e personalit໫Dalla parte destra loro ...