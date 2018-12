Can Am Maverick X3 sceglie i freni J Juan per la Dakar 2019

J.Juan equipaggerà i Can Am Maverick X3 ufficiali alla Dakar : South Racing, la squadra ufficiale Can Am, è pronta per una nuova avventura alla Dakar 2019, in programma dal 6 al 17 gennaio 2019. Il team diretto dal preparatore Scott Abraham, affronterà le dune e la sabbia del Perù con i potenti Can Am Maverick X3, tra i favoriti per la vittoria finale nella categoria […] L'articolo J.Juan equipaggerà i Can Am Maverick X3 ufficiali alla Dakar sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...