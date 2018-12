Campus verdi e sostenibili nel mondo | buone pratiche a confronto all’Università di Firenze

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 dicembre 2018)capitale internazionale delle università “green”. L’11 e il 12 dicembre l’Ateneo fiorentino ospita il secondo congresso sullatà ambientale dedicato ai progetti che, nati all’interno deiuniversitari, sono finalizzati a contenere consumi e sprechi, a promuovere la mobilità sostenibile e le energie rinnovabili.Settanta delegati universitari provenienti da diciotto paesi diversi – dal Qatar all’Australia, dal Brasile alla Cina, dall’India agli Stati Uniti passando per la Germania, il Sudafrica e il Messico – illustreranno le esperienze realizzate o in corso nelle rispettive realtà per stimolare ile promuovere la collaborazione nel campo della ricerca sociale. Iuniversitari sono sempre di più laboratori dove sperimentareper l’ambiente ed educare al rispetto verso la natura e in questa direzione si muove ...