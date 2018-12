Calendario European Games 2019 : tutte le date e il programma. Gli sport presenti ed i titoli da assegnare : Gli European Games 2019 si disputeranno a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. Questa competizione multisportiva, giunta alla seconda edizione, prevede la partecipazione delle Nazioni del Vecchio Continente e un programma con 200 eventi in 15 sport: tra le discipline olimpiche sono assenti ad esempio il nuoto e la scherma, la ginnastica è invece presente in tutte le sue forme (artistica, ritmica, acrobatica, aerobica, trampolino), ...

Aeronautica - presentato il Calendario 2019 : tra tecnologia e innovazione - 12 mesi per raccontare come siamo “utili al Paese” : Dodici mesi, dodici pagine con storie e immagini che sintetizzano come l’Aeronautica Militare è utile al Paese, per difendere a 360 gradi quello che di materiale e immateriale ci identifica e contraddistingue e che è il frutto dell’evoluzione e dello sviluppo sociale, culturale, istituzionale ed economico di una intera Nazione. Dodici risposte alla domanda “perché siamo utili”, concorrendo in modo sinergico con le altre Forze Armate e ...

Formula 1 - ecco il Calendario 2019 : 21 GP - a Monza l'8 settembre : E' stato ufficializzato il calendario 2019 del Mondiale di Formula 1 . Confermate le 21 gare attuali: si partirà il 17 marzo a Melbourne , chiusura l'1 dicembre ad Abu Dhabi . La tappa cinese di ...

Calendario F1 2019 : le date - gli orari e il programma delle 21 gare. Come vederle in tv : Tutto confermato. E’ questo l’esito del Consiglio Mondiale della Federazione Internazionale dell’Automobile che ha confermato quanto già era stato deciso a Parigi il 12 ottobre relativamente al Calendario 2019 del Mondiale di Formula Uno. Il programma di 21 GP è rimasto invariato rispetto alla bozza iniziale, resa nota da Liberty Media nel mese di agosto. Il Circus inizierà il proprio viaggio a Melbourne, in Australia, il 17 ...

‘Dreaming’ - il Calendario Pirelli 2019 : Per l’edizione 2019 del Calendario Pirelli, il famoso fotografo Albert Watson ha ideato una serie di scatti che si concretizzano in un lungo racconto fotografico dei sogni e delle aspirazioni di quattro donne di successo. Ogni ‘piccolo film’, che ha come protagoniste star del mondo del cinema, della moda e del balletto, rappresenta i personaggi […] L'articolo ‘Dreaming’, il Calendario Pirelli 2019 sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

Calendario Pirelli : Laetitia Casta musa di The Cal 2019 : Aveva 21 anni quando l’Italia si innamorò di lei. Era il 1999 e una giovanissima Laetitia Casta saliva, timida e impacciata, sul palco del festival di Sanremo accanto a Fabio Fazio. Oggi di anni ne ha 40 (compiuti lo scorso 11 maggio) e ancora incanta il pubblico. Tutto inizia a 15 anni, in vacanza con i genitori, quando incontra sulla spiaggia il fotografo Frédéric Cresseaux: ”Una bellezza fuori canone, emanava un’aura particolare che mi ...

Calendario Pirelli 2019 - Laetitia Casta senza nulla addosso a 40 anni : la foto da infarto : Alzi la mano chi non ha mai sognato di sfogliare dal vivo un Calendario Pirelli. In pochi ci riescono, perché dalla prima edizione del 1964, The Cal è rimasto un oggetto del desiderio a tiratura ...

Calendario Champions League 2018-2019 : le date e gli orari dai gironi alla finale. Il programma di tutte le partite. Come vederle in tv : L’urna di Montecarlo ha stabilito l’inizio, formale, della Champions League 2018-2019. Gli otto gironi sono stati definiti, con destino differente per le quattro italiane. Sorridono Juventus e Roma: i bianconeri affronteranno il pericolo Manchester United e l’insidia Valencia, ma restano favoriti per il primo posto nel gruppo H; i giallorossi, invece, nel gruppo G, dovranno vedersela con il Real Madrid ma anche con CSKA Mosca e ...

Calendario F1 2019 : le date - il programma e gli orari delle 21 gare. Come vedere tutti i GP in tv : All’inizio del weekend del Gran Premio d’Italia a Monza, è stato diramato il Calendario provvisorio della prossima stagione di Formula 1. Il programma è ancora passibile di modifiche, ma non dovrebbero essere previsti grossi sconvolgimenti entro il 12 ottobre, data in cui il Consiglio Mondiale FIA ne darà l’ufficialità. 21 gare in programma, nessuna novità rispetto al 2018. Gli appassionati delle quattro ruote scoperte potranno ...

Milano. Polizia Locale : presentato il Calendario 2019 dei ghisa : Il calendario 2019 della Polizia Locale, presentato dal vice sindaco Anna Scavuzzo e dal comandante Marco Ciacci, ripercorre la storia

Calendario Coppa America calcio 2019 : tutte le date e il programma. Gli orari dalla fase a gironi alla finale : La Coppa America 2019 di calcio si disputerà dal 14 giugno al 7 luglio in Brasile: la 46^ edizione del torneo continentale organizzato dalla CONMEBOL avrà luogo nel Paese del calcio, a tre anni di distanza dalla Coppa del Centenario vinta dal Cile che si impose anche nel 2015 e che si presenterà difendere il titolo. Si giocherà in cinque città: a Rio de Janeiro (Stadio Maracanà), a Belo Horizonte (Stadio Mineirao), a San Paolo (Stadio Morumbi e ...

F1 - FIA : ufficiale il Calendario 2019 : Durante l'assemblea, sono stati ufficializzati i calendari dei principali sport motoristici e i cambiamenti per quanto concerne i regolamenti. Per quanto riguarda il regolamento F1 2019, sono state ...