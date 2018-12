Calendario Champions League 2018-2019 : le date e gli orari dai gironi alla finale. Il programma di tutte le partite. Come vederle in tv : L’urna di Montecarlo ha stabilito l’inizio, formale, della Champions League 2018-2019. Gli otto gironi sono stati definiti, con destino differente per le quattro italiane. Sorridono Juventus e Roma: i bianconeri affronteranno il pericolo Manchester United e l’insidia Valencia, ma restano favoriti per il primo posto nel gruppo H; i giallorossi, invece, nel gruppo G, dovranno vedersela con il Real Madrid ma anche con CSKA Mosca e ...

Champions League volley 2018-2019 - il Calendario completo. Gli orari e il programma di tutti i gironi. Come vederla in tv : La Champions League 2018-2019 di volley maschile si preannuncia altamente spettacolare ed avvincente, le migliori 20 squadre del Vecchio Continente sono pronte a sfidarsi per alzare al cielo il trofeo attualmente detenuto dallo Zenit Kazan. La corazzata russa è sempre la grande favorita della vigilia ma quest’anno sarà priva di Wilfredo Leon che è passato a Perugia e proprio i Block Devils saranno i candidati al successo finale. ...

Champions League volley femminile 2018-2019 - il Calendario completo. Gli orari e il programma di tutti i gironi. Come vederla in tv : La Champions League 2018-2019 di volley femminile si preannuncia altamente spettacolare ed avvincente, le migliori 20 squadre del Vecchio Continente sono pronte a sfidarsi per alzare al cielo il trofeo. Le corazzate turche Come VakifBank e Eczacibasi sono le grandi favorite della vigilia ma attenzione anche alle squadre italiane perché Novara e Conegliano hanno tutte le carte in regola per puntare in alto, Scandicci è pronta per debuttare in ...

Basket - Champions 2019 : le partite della settimana di Virtus Bologna - Venezia e Avellino. Calendario - orari - programma e come vederle in tv : Tra domani, martedì 6 novembre, e mercoledì 7 novembre le formazioni italiane impegnate nella Basketball Champions League 2019 torneranno sul parquet per la 5a giornata della fase a gironi. La prima a scendere in campo sarà Venezia che volerà in Germania per affrontare i tedeschi del Telekom Baskets Bonn alle 20.00 di domani. Mercoledì toccherà alla Virtus Bologna, impegnata nella trasferta turca contro il Besiktas Sompo Japan alle 18.00, e ad ...

