Calenda | bordate al PD | ' Era evidente che si finiva a schifio | congresso enigmistico'

Blastingnews

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Carlo, tra i militanti del Pd, è stato tra i più critici relativamente alle dinamiche che hanno interessato il partito negli ultimi mesi. Subito dopo la debacle elettorale aveva più volte manifestato il proprio dissenso con toni provocatori, invitando addirittura la compagine a non presentarsi alle europee con il suo simbolo. Nel corso della presentazione del suo libro "Orizzonti selvaggi", alla libreria Feltrinelli di Parma, ha avuto modo di fornire il proprio punto di vista sugli sviluppi delle ultime dinamiche interne dei 'dem' non risparmiando le consuete frecciate ad un partito che non sembra riuscire ad uscire dalla confusione in cui è piombato.vede una certa schizzofrenia nel Pd Le lente d'ingrandimento disi sofferma su diversi fatti che stanno riguardando l'attualità del Pd. Il primo focus lo riserva all'anomalia che si sta verificando in una grande ...