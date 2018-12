Calciomercato Milan | ultimissime sentenza UEFA e multa

Calciomercato Milan - non solo acquisti : Leonardo prepara cinque cessioni [GALLERY] : 1/7 Spada/LaPresse ...

Milan - Calciomercato : 3 vecchietti per arrivare alla Champions? - Milan - : Ma - come spiega il 'Corriere dello Sport' - è l'obiettivo numero uno del 'Diavolo' per la prossima estate, anche se la coppia Leonardo-Maldini sta monitorando la sua situazione da vicino: se mai ...

Montella a Sky : 'Milan - dal Calciomercato alla fascia a Bonucci : vi racconto tutto' : In esclusiva a Sky Sport, Vincenzo Montella è tornato a parlare di Milan. L'ex allenatore rossonero, senza panchina dal 28 aprile scorso, data in cui è stato esonerato dal Siviglia, ha ripercorso le tappe più discusse ...

Montella in esclusiva a Sky : 'Milan - dal Calciomercato alla fascia a Bonucci : vi racconto tutto' : In esclusiva a Sky Sport, Vincenzo Montella è tornato a parlare di Milan. L'ex allenatore rossonero, senza panchina dal 28 aprile scorso, data in cui è stato esonerato dal Siviglia, ha ripercorso le tappe più discusse ...

Calciomercato Milan - Ibrahimovic ad un passo - attacco stellare con Higuain (RUMORS) : Il Milan sta lavorando incessantemente per la prossima sessione di Calciomercato invernale. Leonardo e Maldini (che saranno guidati dal nuovo amministratore delegato Gazidis) hanno intenzione di costruire una squadra di altissimo livello per il 2019, in modo da centrare il principale obiettivo di questa stagione, ovvero l'accesso alla prossima edizione della Champions League. La dirigenza rossonera sta lavorando per rinforzare il centrocampo e ...

Calciomercato Milan - il punto sulle tante trattative in ballo col Chelsea : Calciomercato Milan, il club rossonero sta instaurando un rapporto serrato con il Chelsea che potrebbe coinvolgere diversi calciatori già a gennaio Calciomercato Milan, rossoneri attivissimi in queste ore. Per forza di cose Leonardo e Maldini dovranno operare in maniera copiosa sul mercato, i tanti infortuni di lunga durata che hanno colpito la rosa di Gattuso, costringono la società a metter mano al portafogli. Per mantenere il 4° posto ...

Calciomercato Milan - Ibrahimovic a un passo per gennaio - Fabregas nel mirino. Paquetà già sicuro - rossoneri da Champions : Il Milan è davvero molto attivo in vista del Calciomercato invernale che quest’anno durerà appena 15 giorni: la finestra si aprirà il 3 gennaio e si chiuderà il 18 gennaio. Dunque bisogna fare in fretta per chiudere gli affari e questo è il momento giusto per tessere le varie trame e poi arrivare alle varie firme subito dopo le feste natalizie. I rossoneri sono in piena lotta per un posto nella prossima Champions League, riservato alle ...

La sua era alla Lazio e l’interesse del Milan : Milinkovic-Savic affronta l’argomento Calciomercato : Sergej Milinkovic-Savic ha parlato delle voci sul Milan che si sono rincorse nelle ultime settimane, il calciatore della Lazio è sempre al centro del mercato Sergej Milinkovic-Savic è stato uno dei calciatori più chiacchierati in chiave calciomercato della scorsa estate. Presumibilmente il laziale lo sarà anche nella prossima, dato che Lotito non ha mai negato che di fronte ad una folle offerta potrebbe lasciar partire il serbo. Lo ...

Calciomercato Milan - l’annuncio di Maldini fa gioire i tifosi : Il Milan sta vivendo un periodo in cui occorre fare di necessità virtù. Tra infortuni e squalifiche, Gattuso è stato costretto a sperimentare altri moduli e ad utilizzare calciatori ritenuti non idonei al progetto. Nonostante l’emergenza, il quarto posto è l’attuale casa dei rossoneri, che devono approfittare dell’andamento lento delle romane per rendere l’obiettivo Champions il più reale possibile. E ...

Calciomercato Milan - Ibra e Fabregas nel mirino : Gazidis fa sognare i tifosi (RUMORS) : Il Milan è molto attivo sul mercato in questo periodo. La squadra rossonera, infatti, ha avuto un rendimento piuttosto altalenante in questo inizio di stagione, soprattutto in campionato. Nonostante l'acquisto di Gonzalo Higuain (che ha deciso di proseguire la sua carriera in rossonero dopo l'esperienza alla Juventus), la squadra ha manifestato alcuni problemi in fase offensiva. Per questo, oltre al colpo Paguetà (uno dei migliori talenti del ...

Calciomercato Milan - Paquetà : “ecco perchè ho scelto i rossoneri” ed annuncia il numero di maglia : Calciomercato Milan, Paquetà è pronto a vestire la maglia rossonera, il calciatore brasiliano ha già scelto il numero che lo accompagnerà nella nuova esperienza Calciomercato Milan, Paquetà sarà il primo acquisto della sessione invernale. Il calciatore brasiliano arriverà a Milano nei prossimi giorni, anche se verrà tesserato solo a gennaio come da regolamento. Intanto Paquetà ha parlato della propria scelta ai media brasiliani, svelando ...

Calciomercato Milan - Maldini fa sognare i tifosi : “ecco chi stiamo provando a prendere” : Paolo Maldini ha parlato delle possibili mosse di mercato del Milan nel mese di gennaio, la finestra invernale porterà novità in casa rossonera Paolo Maldini è di certo una garanzia per i tifosi del Milan, le parole dell’ex capitano ed attuale dirigente vengono prese per oro colato dal popolo rossonero. Dunque, quanto rivelato da Maldini in chiave Calciomercato ai microfoni di Mediaset, è molto importante in vista della sessione ...

Calciomercato - Gazidis vuole portare al Milan un suo pupillo : L’arrivo di Ivan Gazidis al Milan sembra avere aperto nuove prospettive di Calciomercato per i rossoneri. Il mese di gennaio potrebbe rappresentare un mese molto importante per il club di via Aldo Rossi e per i suoi tifosi in sede di trattative. Dopo il colpo Paquetà, infatti, Leonardo e Maldini potrebbero chiudere a breve per Ibrahimovic. Ma nelle ultime settimane si parla anche di un altro possibile arrivo. Mercato Milan, Gazidis ...

Calciomercato Milan - la verità di Gattuso : “CR7 è stato vicino e su Fabregas…” : Calciomercato Milan – Gennaro Gattuso ha parlato dell’ipotesi di approdo di Cristiano Ronaldo al Milan nella passata stagione, ipotesi ad un passo dalla realizzazione Calciomercato Milan – “Ronaldo al Milan? Se Mirabelli lo ha detto sicuramente lo sapevo anch’io, c’è stata la possibilità, è tutto vero. Ma dopo ci sono in mezzo tante cose, confermo tutto quello che ha detto“. Torna così sui contatti ...