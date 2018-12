Calciomercato Juventus | da Marcelo a Pogba | Paratici lavora per la rivoluzione RUMOURS

Mbappé alla Juventus?/ Calciomercato news - Mario Miele : 'No - non credo sia possibile' - Esclusiva - - IlSussidiario.net : Kylian Mbappé alla Juventus è la notizia di Calciomercato del giorno. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Mario Miele

Calciomercato Juventus - accordo raggiunto per il rinnovo di Alex Sandro : La Juventus blinda Alex Sandro . È fatta per il rinnovo di contratto del laterale brasiliano, che firmerà fino al 2023. L'attuale contratto dell'ex giocatore del Porto era in scadenza nel 2020 e verrà ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo Mbappé se parte Dybala (RUMORS) : Per la Juventus si prospetta una sessione di Calciomercato estiva davvero molto interessante. Dopo l'acquisto di Cristiano Ronaldo, infatti, il club bianconero ha intenzione di recitare il ruolo di assoluto protagonista sul mercato anche il prossimo anno. Andrea Agnelli e Fabio Paratici vorrebbero costruire una squadra ancora piu' forte per vincere tutto e avrebbero in mente di mettere a segno un colpo di altissimo livello in attacco. La ...

Calciomercato Juventus - maxi offerta del Barcellona per Bentancur : i dettagli : Calciomercato Juventus, tutti pazzi per il centrocampista uruguayano Bentancur dopo le recenti prestazioni in maglia bianconera Calciomercato Juventus, le trattative in vista della finestra invernale sono iniziate in maniera serrata ed il club bianconero è stato preso d’assalto per quanto concerne uno dei suoi gioielli. Si tratta del centrocampista uruguayano Bentancur, il quale è finito nel mirino del Barcellona di Valverde. Il club ...

Calciomercato Juventus - Ronaldo vorrebbe Zidane per vincere la Champions (RUMORS) : Arrivano notizie molto importanti dalla Spagna per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Cristiano Ronaldo, che è appena arrivato secondo sul podio del Pallone d'Oro 2018 (a vincere il più ambito trofeo individuale del calcio internazionale è stato Luka Modric). Il campione portoghese è entrato nello spogliatoio della Juventus in punta di piedi: il fuoriclasse che ha vinto cinque Palloni d'Oro e le ...

Calciomercato - è Juventus-Barcellona per De Ligt : arbitra Raiola : TORINO - Raccontano che per averlo si sia mosso Eric Abidal in persona. Il direttore tecnico del Barcellona nei dintorni della Johan Cruijff Arena: pare che non succeda così spesso. Olanda, Amsterdam, ...

Calciomercato Juventus - Mendes avrebbe offerto James Rodriguez e De Gea (RUMOURS) : Si continua a parlare di Calciomercato in queste ore, in particolare dei possibili movimenti della Juventus per la prossima sessione invernale. Il club bianconero ha da tempo messo nel mirino Paul Pogba, certamente uno dei migliori centrocampisti al mondo. Il giocatore francese si è confermato di livello assoluto, vincendo i campionati del mondo che si sono disputati in Russia la scorsa estate, competizione nella quale ha dato prova di tutto il ...

Calciomercato Juventus - bianconeri su due profili dal futuro brillante : Dopo Bentancur, che dopo una stagione di rodaggio e il Mondiale con l’Uruguay sembra essere esploso definitivamente, la Juventus continua a tenere sotto controllo alcuni giovani calciatori sudamericani. Si tratta di due promesse dell’Atletico Paranaense: il terzino mancino Renan Lodi e il centrocampista Bruno Guimaraes. Il primo è un classe 1998 ed è da molti additato come possibile successore di Marcelo, considerando il piede ...

Calciomercato Juventus - sprint di Paratici : possibile colpo Modric (RUMOURS) : La Juventus è molto attiva sul mercato in questo periodo e sta cercando un centrocampista di qualità per costruire una squadra ancora più forte. Nei giorni scorsi si è parlato del possibile colpo Paul Pogba, che non si è mai ambientato del tutto al Manchester United (soprattutto a causa dei numerosi contrasti con il tecnico dei Red Devils José Mourinho). Alla fine, però, il prossimo colpo a centrocampo della Juventus potrebbe essere Luka Modric, ...

Calciomercato Juventus - possibile lo scambio James Rodriguez-Dybala (RUMORS) : Continuano ad arrivare notizie davvero sorprendenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news riguardano Paulo Dybala, giocatore che ha avuto un inizio di stagione piuttosto altalenante. Il forte attaccante sudamericano, infatti, non ha ancora trovato pienamente l'intesa con Cristiano Ronaldo e per questo su di lui ci sono numerose voci di mercato. Il Real Madrid continua ad essere molto interessato all'ex attaccante ...

Calciomercato Juventus - Pjanic si sarebbe offerto al Real Madrid (RUMORS) : Dalla Spagna continuano ad arrivare importanti notizie sul Calciomercato della Juventus. Le ultime news riguardano i movimenti di mercato del Real Madrid, che è uscito dall'abisso del tre a zero contro l'Eibar con la bella vittoria contro la Roma in Champions League. Detto ciò, nella prossima sessione di Calciomercato invernale alcuni big potrebbero lasciare il Real Madrid. Tra questi c'è anche Luka Modric, uno dei migliori centrocampisti al ...

Calciomercato Juventus - proposti 50 milioni : Pjaca e Orsolini per Chiesa (RUMORS) : La Juventus è molto attiva sul Calciomercato in vista delle prossime sessioni. La dirigenza bianconera sta seguendo alcuni dei più interessanti talenti del calcio italiano ed europeo. Per quanto riguarda la difesa, Fabio Paratici sta monitorando da tempo Matthijs De Ligt, talentuoso difensore centrale classe 1999. Il giovane giocatore di proprietà dell'Ajax ha messo insieme alcune prestazioni di ottimo livello ed è considerato uno dei migliori ...

Calciomercato : Alexis Sanchez forse al PSG già a gennaio - ma c'è anche la Juventus (RUMOR) : La Juventus continua a lavorare con grande attenzione in vista della prossima sessione di Calciomercato invernale. La dirigenza bianconera sta monitorando alcuni giocatori di grande livello che al momento sono "scontenti" nelle loro squadre. Uno di questi è Isco del Real Madrid, che con l'arrivo in panchina di Santiago Solari non è titolare. Il suo rapporto con l'allenatore si è crepato in modo preoccupante Per il centrocampista ex Malaga, ...

Calciomercato Juventus - Paratici lavora al doppio colpo De Ligt-De Jong (RUMORS) : La Juventus sta lavorando con grande attenzione per le prossime sessioni di Calciomercato. La dirigenza bianconera, infatti, ha intenzione di costruire una squadra ancora piu' forte, per cercare di vincere la Champions League, il grande obiettivo che la Juventus insegue da oltre vent'anni (l'ultima vittoria risale al 1996, quando la squadra allenata da Marcello Lippi batté in finale l'Ajax di Van Gaal e Litmanen). Andrea Agnelli e Paratici ...