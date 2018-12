Calciomercato | il Guangzhou di Cannavaro fa la spesa in Europa | occhi su un esubero del

calcioweb.eu

(Di venerdì 7 dicembre 2018) IlEvergrande è sulle tracce di Malcom, l'esterno offensivo del Barcellona che non è riuscito finora a trovare spazio e considerazione in Catalogna. Secondo la stampa spagnola, il tecnico della squadra cinese Fabioavrebbe stilato una lista di rinforzi in cui figurano due nomi: Malcom, appunto, e Dudu, attaccante del Palmeiras. Regista dell'operazione sarebbe André Cury, consigliere del Barça in Sud America e procuratore di Paulinho, altro brasiliano ex blaugrana e poi acquistato dalla scorsa estate per 40 milioni. I due brasiliani andrebbero a rafforzare la già ricca colonia verdeoro della squadra dove già militano, oltre a Paulinho, Talisca, Alan e Goulart .