Calcio | morto Gigi Radice | allenatore dell' ultimo Torino campione d' Italia

Mondo del Calcio in lutto : è morto Gigi Radice : lutto nel Mondo del calcio, è morto Gigi Radice dopo una lunga malattia. E’ stato l’allenatore dell’ultimo scudetto del Torino, l’unico del dopo Superga nel 1976 ed aveva 83 anni. Può essere considerato uno degli allenatori più innovativi, ha guidato anche Inter, Milan, Bologna, Roma e Fiorentina. La carriera da calciatore ha portato tante gioie con la maglia del Milan, con cui vinse tre scudetti e la Coppa Campioni ...

Tragedia nel mondo del Calcio internazionale : giovane talento ritrovato morto in un fiume : Aleksey Lomakin è morto per assideramento Il mistero sulla scomparsa di Aleksey Lomakin , giovane talento del Lokomotiv Mosca, si è concluso nel modo peggiore. Il trequartista della formazione russa è ...

Lutto nel mondo del Calcio dilettantistico : Colucci trovato morto nel garage di casa : Una tragedia ha colpito il calcio dilettantistico: il giocatore Fabiano Colucci, classe '99, è stato rinvenuto morto nel garage di casa. Il ragazzo, nativo di Montalbano, frazione di Fasano nella ...

Mondo del Calcio sotto shock : calciatore trovato morto [NOME e DETTAGLI] : Mondo del calcio sotto shock per la morte di un calciatore, tutto il Brasile sconvolto. E’ stato infatti trovato morto in un boschetto di Sao Josè de Pinhais, nella regione metropolitana di Curitiba, sud del Brasile, Daniel Correa Freitas, centrocampista offensivo, mezzala che giocava in Serie B nel Sao Bento ma di proprietà del San Paolo. Era stato una promessa del calcio brasiliano, adesso questa morte tragica con i compagni di ...

Morto a 87 anni Mario Bandiera : patron della griffe Les Copains e socio del Bologna Calcio : All'età di 87 anni è Morto l’imprenditore bolognese Mario Bandiera, patron del marchio Les Copains e storico socio del Bologna Calcio.Continua a leggere