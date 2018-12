Calcio, la Juventus batte l'Inter 1-0

: Ecco la prima pagina della Gazzetta oggi in edicola: ?? Juventus-Inter FENOMENALE?? ?? Le esclusive: ???? Del Piero:… - Gazzetta_it : Ecco la prima pagina della Gazzetta oggi in edicola: ?? Juventus-Inter FENOMENALE?? ?? Le esclusive: ???? Del Piero:… - tuttosport : «Auguri presidente #Agnelli, il regalo lo hai fatto tu» - Sport_Mediaset : La #Juventus entra ufficialmente nella Top-40 della #Borsa. Il club bianconero inserito nel #FTSEMib, ovvero i tit… -

Lavince il derby d'Italia con l'(1-0) allo 'Stadium' e consolida la vetta (Napoli momentaneamente a -11, i nerazzurri ora a -14). Buona partenza bianconera,poi in cattedra l'con un clamoroso palo colto da Gagliardini (29') su sponda di Icardi. La Juve soffre 15', poi domina il finale di tempo (Handanovic salva su Chiellini (36'). In apertura di ripresa Politano sciupa un'altra grande chance, i bianconeri si riassestano e colpiscono: cross perfetto di Cancelo per Mandzukic che insacca di testa (66').(Di venerdì 7 dicembre 2018)