Calcio | Finale Copa Libertadores 2018 | il Boca Juniors fa ricorso al TAS per avere la

Tabellone Coppa Italia Calcio - gli incroci dagli ottavi alla finale. Quando entrano in scena le big? Tutte le date e il calendario : Riparte questa settimana la Coppa Italia, almeno per le squadre che devono qualificarsi agli ottavi di finale, che poi sarà anche il momento in cui entreranno in scena le formazioni più importanti del panorama calcistico Italiano. A raggiungere il quarto turno della competizione sono state otto squadre di Serie A (Sampdoria, SPAL, Sassuolo, Torino, Genoa, Bologna, Chievo e Cagliari), due di Serie B (Benevento, Crotone e Cittadella), sei di Serie ...

Calcio femminile - Coppa Italia 2019 : la Juventus affronta il Castelvecchio - derby per Milan e Fiorentina negli ottavi di finale : Un weekend dell’Immacolata tutta dal sapor di Coppa Italia nel Calcio femminile. Approfittando della pausa del campionato, le compagini del nostro movimento del “Pallone in rosa” si esibiranno negli ottavi di finale (8 dicembre) della competizione nostrana in cerca del passaggio di turno. Tante le big in campo. Il Milan, capolista in Serie A, affronterà L’FC Interazionale Milano, leader in Serie B, in un derby pieno di ...

Calendario Coppa America Calcio 2019 : tutte le date e il programma. Gli orari dalla fase a gironi alla finale : La Coppa America 2019 di calcio si disputerà dal 14 giugno al 7 luglio in Brasile: la 46^ edizione del torneo continentale organizzato dalla CONMEBOL avrà luogo nel Paese del calcio, a tre anni di distanza dalla Coppa del Centenario vinta dal Cile che si impose anche nel 2015 e che si presenterà difendere il titolo. Si giocherà in cinque città: a Rio de Janeiro (Stadio Maracanà), a Belo Horizonte (Stadio Mineirao), a San Paolo (Stadio Morumbi e ...

Calcio femminile : l’Inghilterra ospiterà gli Europei 2021. A Wembley la Finale : Sarà l’Inghilterra ad organizzare la prossima edizione degli Europei di Calcio femminile. Nel 2021 la rassegna continentale del “Pallone in Rosa” si esibirà sui celebri campi britannici dove questo gioco è nato e l’atmosfera sarà assolutamente particolare. Una candidatura che, dopo le rinunce di Austria e Ungheria, è stata l’unica a proporsi e ad essere premiata dall’UEFA. Da quanto si apprende sarà il mitico ...

Calendario Coppa d’Africa Calcio 2019 : tutte le date e il programma. Gli orari dalla fase a gironi alla finale : La Coppa d’Africa 2019 di calcio si disputerà dal 15 giugno al 13 luglio ma ancora non si conosce il Paese ospitante: doveva essere il Camerun ma a dicembre la CAF ha deciso di revocare l’organizzazione a causa dell’insicurezza che regna in quello Stato, dunque la Federazione Continentale sta cercando una soluzione alternativa. Per la prima volta si giocherà in estate e parteciperanno 24 Nazionali, il percorso di qualificazione ...

Finale Libertadores - Infantino : “La gente deve darsi una calmata - il Calcio non è una guerra” : “Bisogna cercare sempre di giocare. C’erano 60 mila persone allo stadio, un Paese intero e tante persone nel mondo che aspettavano quella partita. E 4 idioti che tirano pietre non devono fermare tutto questo“. Gianni Infantino, presidente della Fifa, torna a parlare di quanto accaduto al Monumental, con la Finale di ritorno di Copa Libertadores rinviata e poi spostata addirittura a Madrid. “Noto, una settimana dopo, ...

Tabellone Coppa Italia Calcio 2018-2019 - tutti gli accoppiamenti e gli incroci fino alla finale. Le date e il programma delle partite : Non ci saranno turni infrasettimanali di Serie A o coppe europee, ma il calcio sarà comunque protagonista nei giorni tra martedì 4 e giovedì 6 dicembre: torna in scena la Coppa Italia. Dopo i primi tre turni eliminatori giocati tra fine luglio ed inizio agosto, ora le sedici squadre rimaste in gara si sfideranno per passare agli ottavi di finale, dove troveranno le prime otto classificate nello scorso campionato di Serie A. Coppa Italia ...

Calcio - Europa League 2019 : i risultati del 29 novembre. Arsenal e Chelsea ai sedicesimi di finale da primi del girone : Penultima giornata di incontri nella fase a gironi dell’Europa League 2019 e il quadro delle qualificate ai sedicesimi di finale va delineandosi. Nel gruppo A il Bayern Leverkusen (già qualificato) pareggia 1-1 contro il Ludogerets. Ospiti in vantaggio con il gol di Marcelinho ma la rete di Weiser riporta in linea di galleggiamento i teutonici che rimangono in vetta al girone. In Svizzera lo Zurigo, già sicuro della qualificazione, viene ...

Calcio a 5 - Supercoppa Italiana 2018 : Acqua&Sapone Unigross-Lollo Caffè Napoli - campioni d’Italia favoriti per il successo finale : Ci siamo. Domani alle ore 20.30 andrà in scena la finale di Supercoppa Italiana 2018 di Calcio a 5 tra l’Acqua&Sapone Unigross e il Lollo Caffè Napoli. Al Pala Santa Filomena di Chieti ci attende una sfida decisamente interessante in cui i campioni d’Italia partono coi favori del pronostico, avendo grandi qualità ed esperienza, ma non potendosi permettere di sottovalutare l’avversario. Gli uomini di Tino Perez, reduci dalla ...

Calcio - Champions League : Juve e Roma (quest’ultima nonostante la sconfitta con il Real) avanti agli ottavi di finale : Giornata di belle e brutte notizie per il Calcio italiano in Europa. La Roma perde in casa per 2-0 con il Real Madrid (segnano Bale e Lucas Vazquez) ma lo fa uscendo a testa alta dal match, visto che i giallorossi hanno disputato un ottimo primo tempo con diverse occasioni sciupate per poi accusare il colpo dei due gol dei Campioni d’Europa nel secondo. E la buona prestazione nonostante la sconfitta rimanda il possibile esonero di Di Francesco ...

Calcio - Pablo Perez sulla Finale di Copa Libertadores 2018 : “Se avessimo vinto ci avrebbero uccisi. Il medico non mi è mai venuto a vedere” : Quello che avrebbe dovuto essere una festa di tifo e passione si sta trasformando in qualcosa che con il Calcio non c’entra nulla. Ci riferiamo alla Finale di ritorno di Copa Libertadores 2018 tra Boca Juniors e River Plate. L’assalto dei tifosi del River al pullman della squadra avversario, prossimo al Monumental, ha rappresentato una delle pagine più nere del “Pallone”. E in attesa di sapere se e quando questo match ...

Calcio : il ritorno della Finale di Copa Libertadores 2018 a Genova? Il Comune ci pensa… : Potrebbe sembrare una suggestione ma forse non lo è poi tanto. La notizia del rinvio della Finale di ritorno della Copa Libertadores 2018 tra Boca Juniors e River Plate ha attirato l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori del mondo del Calcio. Al momento non si sa ancora se e quando questo match si disputerà. E, allora, da Genova arriva un’idea. Il Comune ligure, attraverso una lettera ufficiale inviata al presidente del Boca ...