Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 16a giornata Premier e 14a Bundesliga

Calcio estero; Nigeria e Raja trionfano in Africa : Verdetti in arrivo dall’Africa, con due importanti competizioni che si sono concluse nei giorni scorsi.In Ghana, dal 17 novembre all’1 dicembre, si è giocata la tredicesima edizione della Coppa d’Africa femminile, che ha visto trionfare, per l’undicesima volta, la Nigeria. Le Super Falcons hanno avuto la meglio in finale sul SudAfrica, che rimane la nazionale con il maggior numero di secondi posti nella competizione (cinque finali disputate e ...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 4 - 6 Dicembre : LA GUIDA AL Calcio Estero SU DAZN a cura di Simone Rossi - Digital-News.it (in grassetto le partite con telecronaca in italiano) IL Calcio Estero su DAZN in STREAMING, LIVE e on DEMAND. Provalo GRATIS MARTEDI 4 Dicembre 2018 Ligue 1 16a Giornata: Amiens vs Monaco ore 19 Allo Stade de l...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 15a giornata Premier : Calcio Estero SKY Sport 3 incontri in esclusiva tra il 4 e il 5 Dicembre 2018 due in diretta e uno in differita,validi per la 15ma giornata Big-Match a Old Trafford:MANCHESTER UNITED-ARSENALmercoledì 5 dicembre, ore 21, Sky Sport Football e Sky Sport Uno(live anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) ...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 30 Novembre - 3 Dicembre : Il grande Calcio internazionale su DAZN vedrà tutte le partite, in esclusiva, della Liga spagnola, dove spicca la sfida di alta classifica di domenica alle 20.45 tra Deportivo Alavés e Siviglia, e quelle della Ligue 1 francese, tra cui Bordeaux - PSG, domenica alle 21.00. Nel corso del weekend su DAZN anche una selezion...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 14a giornata Premier e 13a Bundesliga : Calcio Estero SKY Sport 10 incontri in esclusiva tra il 30 Novembre e il 3 Dicembre 2018 Premier LEAGUE 6 match validi per la 14ma giornata Grande domenica di derby in Inghilterra, due a Londra e uno a Liverpool: CHELSEA-FULHAM (ore 13) con la sfida tutta italiana delle panchine tra Sarri e Ranieri ARSENAL-TOTTENHAM (ore 15.05) live anche in 4K HDR per i clienti Sky Q e LIVERPOOL-EVERTON (ore 17.15) Bundesliga 4 partite del 13mo ...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 23 - 26 Novembre : Il grande Calcio internazionale su DAZN vedrà tutte le partite, in esclusiva, della Liga spagnola, dove spicca la sfida di sabato (ore 20.45), tra Atlético Madrid e Barcellona, e quelle della Ligue 1 francese, tra cui PSG - Tolosa, sabato alle 17.00. In più, sabato alle 21.00, DAZN trasmetterà, in diretta e ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 13a giornata Premier e 12a Bundesliga : Calcio Estero SKY Sport 10 incontri in esclusiva tra il 23 e il 26 Novembre 2018 Premier LEAGUE 6 match validi per la 13ma giornata Super derby a Londra, sabato in diretta alle ore 18.30 TOTTENHAM-CHELSEA Sky Sport Football e Sky Sport Uno (live anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) Bundesliga 4 partite del 12mo turno <img style="float: left; margin: 0px 5px 0px 5px;" ...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 23 - 26 Novembre : Il grande Calcio internazionale su DAZN vedrà tutte le partite, in esclusiva, della Liga spagnola, dove spicca la sfida di sabato (ore 20.45), tra Atlético Madrid e Barcellona, e quelle della Ligue 1 francese, tra cui PSG - Tolosa, sabato alle 17.00. In più, sabato alle 21.00, DAZN trasmetterà, in diretta e ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 13a giornata Premier e 12a Bundesliga : Calcio Estero SKY Sport 10 incontri in esclusiva tra il 23 e il 26 Novembre 2018 Premier LEAGUE 6 match validi per la 13ma giornata Super derby a Londra, sabato in diretta alle ore 18.30 TOTTENHAM-CHELSEA Sky Sport Football e Sky Sport Uno (live anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) Bundesliga 4 partite del 12mo turno <img style="float: left; margin: 0px 5px 0px 5px;" ...

Calcio estero; Coppa d’Africa 2019 : già 13 qualificate ad un turno dalla fine : Sono tredici le nazionali già qualificate alla fase finale della Coppa d’Africa 2019 con un turno d’anticipo: Camerun, Egitto, Tunisia, Senegal, Madagascar, Marocco, Mali, Nigeria, Algeria, Costa d’Avorio, Guinea, Mauritania e Uganda. Kenya e Ghana attendono l’ufficialità dell’esclusione della Sierra Leone per essere certi della qualificazione. Anche il penultimo turno di qualificazione alla Coppa d’Africa 2019 è andato in archivio. Come ...

Serie A - diritti tv troppo cari : flop del Calcio all’estero : Chissà se e quanto potrà servire l’effetto Ronaldo per aumentare l’appeal all’estero del calcio italiano. Che numeri alla mano sarebbe ben più basso del costo. Possibile? Il dibattito sul tema è rovente. Ma il calcio in tv come prodotto “da esportazione” non sta funzionando. Anzi, proprio guardando alle vendite all’estero viene da pensare a diritti televisivi strapagati e relativo flop (per chi li ha ...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 9 - 11 Novembre : Si apre stasera un altro ricco weekend di sport su DAZN. Saranno infatti oltre 50 gli eventi sportivi che gli appassionati potranno seguire, in diretta e on demand, sulla piattaforma di streaming, tra Calcio nazionale e internazionale, rugby, sport americani e da combattimento, e darts. Il grande Calcio internazionale su DAZN vedrà tutte le partite, in esclusiva, della Liga sp...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 12a giornata Premier e 11a Bundesliga : Calcio Estero SKY Sport 10 incontri in esclusiva tra il 9 e l'11 Novembre 2018 Premier LEAGUE 6 match validi per la 12ma giornata Domenica, live alle 17.30, il superderby di Manchester: CITY - UNITED Bundesliga 4 partite dell’11mo turno con il big-match BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO in diretta sabato alle 18.30 <img style="float: left; margin: 0px 5px 0px 5px;" ...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 2 - 5 Novembre : Oltre 50 eventi sportivi, live e on demand, tra Calcio nazionale e internazionale, rugby, sport americani, UFC e darts. È la ricca Programmazione che DAZN propone nel weekend agli appassionati di sport. Sulla piattaforma di streaming ci sarà anche spazio per il grande Calcio internazionale, con tutte le partite, in diretta e in esclusiva, di Liga e Ligue 1. In Sp...