Calcio a 5 | Serie A 2018-2019 | rotonde vittorie di Eboli e Napoli | lunedì il big match

LIVE Juventus-Inter - Serie A Calcio in DIRETTA : 1-0 - Mandzukic decide il derby d’Italia : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Inter, big match valido per la 15^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Si preannuncia una sfida rovente allo Stadium di Torino per una grande classica del nostro campionato, il ribattezzato derby d’Italia che come sempre regala grandi emozioni e che questa volta può essere visto anche come uno scontro diretto in ottica scudetto. Da una parte gli imbattuti bianconeri che sono ...

LIVE Juventus-Inter - Serie A Calcio in DIRETTA : 0-0 - regna l’equilibrio allo Stadium : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Inter, big match valido per la 15^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Si preannuncia una sfida rovente allo Stadium di Torino per una grande classica del nostro campionato, il ribattezzato derby d’Italia che come sempre regala grandi emozioni e che questa volta può essere visto anche come uno scontro diretto in ottica scudetto. Da una parte gli imbattuti bianconeri che sono ...

LIVE Juventus-Inter - Serie A Calcio in DIRETTA : 0-0 - clamoroso palo di Gagliardini : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Inter, big match valido per la 15^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Si preannuncia una sfida rovente allo Stadium di Torino per una grande classica del nostro campionato, il ribattezzato derby d’Italia che come sempre regala grandi emozioni e che questa volta può essere visto anche come uno scontro diretto in ottica scudetto. Da una parte gli imbattuti bianconeri che sono ...

LIVE Juventus-Inter - Serie A Calcio in DIRETTA : 0-0 - sfida totale allo Stadium : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Inter, big match valido per la 15^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Si preannuncia una sfida rovente allo Stadium di Torino per una grande classica del nostro campionato, il ribattezzato derby d’Italia che come sempre regala grandi emozioni e che questa volta può essere visto anche come uno scontro diretto in ottica scudetto. Da una parte gli imbattuti bianconeri che sono ...

LIVE Juventus-Inter - Serie A Calcio in DIRETTA : 0-0 - scontro diretto per lo scudetto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Inter, big match valido per la 15^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Si preannuncia una sfida rovente allo Stadium di Torino per una grande classica del nostro campionato, il ribattezzato derby d’Italia che come sempre regala grandi emozioni e che questa volta può essere visto anche come uno scontro diretto in ottica scudetto. Da una parte gli imbattuti bianconeri che sono ...

Serie A - 15^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : Serie A, 15^ giornata: i pronostici di CalcioWeb – La Serie A si avvicina alla fine del girone di andata, per il cui traguardo mancano cinque giornate. La prima di queste è la quindicesima, che si giocherà tra oggi, venerdì 7 dicembre, e domenica 10. Apre le danze il Derby d’Italia tra Juventus e Inter, che può avvicinare ulteriormente i bianconeri verso il titolo di campione d’inverno, mentre a chiudere il turno saranno ...

LIVE Juventus-Inter - Serie A Calcio in DIRETTA : scontro diretto per lo scudetto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Inter, big match valido per la 15^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Si preannuncia una sfida rovente allo Stadium di Torino per una grande classica del nostro campionato, il ribattezzato derby d’Italia che come sempre regala grandi emozioni e che questa volta può essere visto anche come uno scontro diretto in ottica scudetto. Da una parte gli imbattuti bianconeri che sono ...

Serie B - 15^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : Serie B, 15^ giornata: i pronostici di CalcioWeb – Al via la quindicesima giornata del campionato di Serie B, che verrà distribuita nell’arco di quattro giorni, da venerdì 7 dicembre a lunedì 10. Aprirà il turno il match tra Pescara e Carpi, mentre il turno si chiuderà all’Arechi di Salerno con il match tra i padroni di casa e il Brescia. In mezzo il big match tra Benevento e Verona (domenica alle 21). Di seguito i nostri ...

Serie A Calcio - chi gioca questo fine settimana? Gli orari delle partite e come vederle in tv su Sky e Dazn : La dodicesima giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra oggi, venerdì 7, e domenica 9 dicembre. Si inizierà con l’anticipo di questa sera alle ore 20.30 tra Juventus e Inter, poi si proseguirà con il solito trittico di anticipi al sabato: domani alle ore 15.00 il Napoli ospiterà il Frosinone, mentre alle ore 18.00 il Cagliari attenderà la Roma, infine alle ore 20.30 la Sampdoria farà visita alla Lazio. La domenica si aprirà con il ...

LIVE Juventus-Inter - Serie A Calcio in DIRETTA : streaming e aggiornamento in tempo reale : Signore e signori, il derby d’Italia: domani, venerdì 7 dicembre alle ore 20.30 andrà in scena la sentitissima sfida tra Juventus ed Inter, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A di calcio. I bianconeri guidano la graduatoria con 40 punti, mentre i nerazzurri sono terzi a quota 29. La sfida a Torino tra le due compagini arriva esattamente ad un anno dall’ultimo incrocio in Piemonte: correva il 9 dicembre 2017 ...

Calendario Serie A Calcio - gli orari delle partite del fine settimana 7-9 dicembre. Come vederle in tv e streaming su Sky e Dazn : Da venerdì 7 a domenica 9 dicembre si svolgerà la quindicesima giornata della Serie A di calcio. Il Calendario delle partite prevede questa sera alle ore 20.30 il derby d’Italia tra Juventus ed Inter. Una sfida che ha sempre grande fascino e che si preannuncia spettacolare. I bianconeri sono pronti a proseguire la propria marcia trionfale, mentre i nerazzurri vanno a caccia dell’impresa per tornare in corsa per lo scudetto. Sabato 8 alle 15.00 ...

Sorteggio Mondiali Calcio femminile 2018 : data - programma - orario e tv. Le fasce e le teste di serie : Il countdown sta per terminare e il grande giorno si avvicina. Sabato 8 dicembre alle ore 18.00 si terrà a La Seine Musicale dell’Isola di Ile Seguin a Boulogne-Billancourt, un sobborgo di Parigi, il Sorteggio dei Mondiali 2019 di calcio femminile. Un appuntamento tanto atteso per la nostra Nazionale che da 20 anni non prendeva parte alla fase finale di una rassegna iridata. L’eccellente percorso nelle qualificazioni (7 vittorie e 1 ...

Sportitalia - Palinsesto Calcio 7 - 10 Dicembre (Primavera - Serie C - Argentina) : CAMPIONATO PRIMAVERA - Ecco tutti gli appuntamenti con il Calcio della Primavera 1 Tim in diretta ed esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky). Sette le partite dell’11° giornata del girone d’andata su cui si accenderanno le telecamere della televisione che racconterà in diretta ed esclusiva tutte le gare della stagion...

Calcio - Serie A 2018-2019 : il Genoa esonera Ivan Juric - in arrivo Cesare Prandelli : Ivan Juric non è più l’allenatore del Genoa. Al tecnico croato è stata fatale la sconfitta in Coppa Italia contro la Virtus Entella e il presidente Preziosi ha deciso per un nuovo ribaltone sulla panchina rossoblu. Secondo le ultime voci di mercato (fonte Sky Sport) il nuovo allenatore del Grifone sarà Cesare Prandelli. Si chiude, dunque, amaramente la terza avventura al Genoa per Juric. Il croato aveva sostituito Davide Ballardini e sotto ...