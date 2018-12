Bundesliga 2018/2019, pronostici e consigli scommesse della 14esima giornata

lanotiziasportiva

: FIFA 19 Ultimate Team: annunciate le nomination del POTM di novembre della Bundesliga tedesca… - VG247it : FIFA 19 Ultimate Team: annunciate le nomination del POTM di novembre della Bundesliga tedesca… - cassapronostici : Scommessa pronta Bundesliga 2 domenica 9 dicembre 2018 - cassapronostici : Scommessa pronta Bundesliga domenica 9 dicembre 2018 -

(Di venerdì 7 dicembre 2018): analisi,sulle schedine per(7-8-9 dicembre) Si riparte da Brema, dove il Werder cercherà di porre fine all’emorragia di punti in cui è incappato (uno in cinque gare), mentre il Bayern sabato pomeriggio cercherà di mantenersi in sciadistantissima vetta (-9), magari approfittandodifficile trasfertacapolista a Genselkirchen. Non dimentichiamoci comunque del Lipsia, terzo, di scena a Friburgo.Posticipo per la seconda forza del campionato, il Monchengladbach, che ospiterà in casa l’arrancante Stoccarda.Eccovi tutti i nostriPronostico eWerder-Dusseldorf 7-12-Il Dusseldorf affronta il Werder nel momento migliore, visto che i padroni di casa vengono da cinque gare senza vittorie. E’ però un Werder capace di timbrare sempre il cartellino, a differenza degli ospiti che ...