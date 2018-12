Bullismo omofobico a scuola | Miur blocca questionario dell’Università dopo la richiesta

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 dicembre 2018) “Quelnon s’ha da fare”. A finire sul banco degli imputati è un test sul, la violenza di genere e il razzismo che l’Università di Perugia era pronta a somministrare in maniera anonima e online in 54 istituti umbri. Are tutto, senza aver letto le domande, è stato il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti che è intervenuto in merito alla questione sul “Corriere dell’Umbria” dicendo: “Ho parlato con l’ufficio scolastico regionale e i questionari sono fermi. Li abbiamoti. Abbiamo chiesto di rivederne la formulazione e di cambiare le modalità di somministrazione de progetto”.Uno stop arrivatole polemiche sollevate dal Comitato del Family Day e dal senatore leghista Simone Pillon che a “La Stampa” ha dichiarato: “Ancora una volta i bambini delle scuole umbre diventano cavie da laboratorio per l’indottrinamento gender”.Parole che ...