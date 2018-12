Boxe | ufficiale | ci sarà la rivincita tra Deontay Wilder e Tyson Fury | nuova battaglia

oasport

(Di sabato 8 dicembre 2018) Ora è: ciunatra. Dopo il clamoroso pareggio di sabato scorso, nell’incontro che metteva in palio il Mondiale WBC dei pesi massimi, il World Boxing Council ha indetto il re-match tra lo statunitense e il britannico: i due pugili dovranno dunque riaffrontarsi e verrà messamente in palio la cintura iridata di questa sigla. La WBC ha preso la decisione in maniera unanime anche perché l’incontro di settimana scorsa è stato uno dei migliori della categoria regina negli ultimi anni.Sabato scorso il Campione del Mondo ha mandato al tappeto il suo avversario per ben due volte ma nelle altre riprese il gigante di Manchester è riuscito a difendersi e a mettere in mostra un buon pugilato sotto il profilo dell’agilità, incantando con il suo jab. Ora cresce l’attesa per rivedere The Bronze Bomber e The Gipsy King ...