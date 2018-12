Boxe | Guido Vianello alla prima da professionista negli USA | “Vivremo tutti insieme un

oasport

(Di venerdì 7 dicembre 2018)passa: il pugile italiano domani a mezzanotte disputerà un match sulle sei riprese nella categoria dei pesi massimi contro Luke Lyons (di quasi 10 anni più grande, 33 contro 24), in uno degli eventi che a Manhattan faranno da antipastosfida per il titolo mondiale tra Lomachenko e Pedraza.L’italiano, intervistato dal “Corriere dello Sport“, si dimostra entusiasta, anche se sa di aver rinunciato alle Olimpiadi di Tokyo 2020: “Bellissimo. È quello che sognavo. Devo ringraziare l’Arma dei Carabinieri e la Federazione perché mi hanno detto subito: ti capiamo, tiferemo per te“.Il pugile sottolinea come lo stile di vita e l’impegno in palestra siano fondamentali: “Mi alleno due volte al giorno, per cinque ore. Mangiò più diperché consumo molto di più: pasta e carne a pranzo e a cena, pane e uova ...